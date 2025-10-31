Kostenloses Horror-Wochenende: Spiele REPO und entdecke das neue Monster-Update!

Ein aufregendes Kooperations-Horrorspiel mit dem Namen REPO, das derzeit auf Steam mit „überwältigend positiven“ Bewertungen glänzt, ist für kurze Zeit kostenlos spielbar. Dieses Angebot läuft bis zum 3. November 2025 und bietet dir die perfekte Gelegenheit, in das Spiel einzutauchen, ohne einen Cent auszugeben.

Die Besonderheiten von REPO

Was macht REPO so einzigartig? REPO ist ein Online-Koop-Survival-Horrorspiel, das in Schweden von Semiwork für Windows entwickelt wurde. Seit dem 26. Februar 2025 ist es in der Early-Access-Phase auf Steam verfügbar. Es bietet ein einzigartiges Erlebnis, bei dem du als Teil eines Teams wertvolle Gegenstände in schaurigen Umgebungen bergen musst.

Das Spiel ist für bis zu sechs Spieler ausgelegt und erfordert von dir und deinem Team strategische Planung und Zusammenarbeit, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern. In den prozedural generierten Umgebungen gilt es, Objekte sorgfältig zu behandeln und an Extraktionspunkte zu bringen, um im Spiel SURPLUS, die In-Game-Währung, zu verdienen.

Inhalte und Updates

Welche neuen Inhalte bringt das Monster-Update? Das kostenlose Wochenende feiert den Start des Monster-Updates, das am 30. Oktober 2025 erschienen ist. Dieses Update erweitert das Spiel um neue Räume, Feinde und Upgrades, die das Gameplay weiter vertiefen. Interessanterweise kannst du während des Gratis-Zugangs auf alle bisherigen Inhalte zugreifen.

Dieses Update bietet dir die Möglichkeit, die neuen Herausforderungen des Spiels zu entdecken und mit deinen Freunden die neuen Feinde zu bekämpfen. Du kannst auch in den Pausen zwischen den Levels deine SURPLUS für dauerhafte Upgrades und neue Waffen ausgeben, um deinen Charakter zu stärken.

Bewertungen und Spielerzahlen

Wie erfolgreich ist REPO? REPO hat seit seiner Veröffentlichung in der Early-Access-Phase beeindruckende Spielerzahlen erreicht. Mit einem Höchststand von 230.000 gleichzeitigen Spielern am ersten Wochenende zählte es zu den erfolgreichsten Spielen auf Steam. Die Bewertungen auf Steam sind überwältigend positiv, was für die Qualität und den Spielspaß spricht.

In der Woche vom 11. bis 18. März 2025 war REPO das umsatzstärkste kostenpflichtige Spiel auf Steam, direkt hinter Counter-Strike 2. Zudem wurde es für den Golden Joystick Award als bestes Early-Access-Spiel nominiert, was die Beliebtheit und Anerkennung in der Gaming-Community unterstreicht.

Ähnliche Spiele und weitere Angebote

Welche anderen Spiele könnten dich interessieren? Wenn dir REPO gefällt, solltest du auch einen Blick auf Lethal Company werfen, ein weiteres Koop-Survival-Horrorspiel, das sich in einer retro-futuristischen Umgebung abspielt. Es bietet ebenfalls prozedural generierte Levels und ist bekannt für seine spannenden Herausforderungen.

Ein weiteres ähnliches Spiel ist Phasmophobia, das sich auf das Erforschen paranormaler Erscheinungen konzentriert und eine ernstere Herangehensweise an das Horrorgenre bietet. Es ist ideal für dich, wenn du eine intensivere Horror-Erfahrung suchst.

Neben REPO sind derzeit auch Cities: Skylines 2 und Crusader Kings 3 kostenlos auf Steam spielbar. Cities: Skylines 2 ist bis zum 10. November 2025 verfügbar, während das Angebot für Crusader Kings 3 am 3. November 2025 endet.

Was hältst du von REPO und den anderen kostenlosen Angeboten auf Steam? Teile deine Meinung in den Kommentaren!