Kostenloser Amon-Skin in Borderlands 4 freigeschaltet – So kommst du dran!

Borderlands 4 hat kürzlich eine spannende Ankündigung für dich bereit: Ein neues kostenloses Skin für den Charakter Amon ist verfügbar, und zwar durch die Eingabe eines speziellen SHiFT-Codes. Diese Aktion folgt einer erfolgreichen Community-Herausforderung, bei der die Spieler 300.000 Kills gegen die Vault-Bosse erreichen mussten. Die Community hat diese Herausforderung beeindruckend gemeistert und so die Verfügbarkeit des brandneuen Amon-Skins freigeschaltet.

Wie erhalte ich den kostenlosen Amon-Skin?

Wie funktioniert der SHiFT-Code? Der SHiFT-Code ist eine Initiative von Gearbox Software, die es dir ermöglicht, exklusive Inhalte in Borderlands 4 zu erhalten. Ursprünglich im Jahr 2016 gestartet, hat das SHiFT-Programm den Spielern Zugang zu einer Vielzahl von DLC-Inhalten ermöglicht, einschließlich spezieller Skins und goldener Schlüssel. Um den neuen Amon-Skin zu erhalten, musst du den Code JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB über die offizielle SHiFT-Website einlösen. Danach kannst du das Spiel starten und den Skin freischalten.

Was ist die Geschichte hinter dem Amon-Skin? Der neue Amon-Skin basiert auf seiner Ursprungsstory, die in einem Kurzfilm namens „Demons“ erzählt wird. Amon, bekannt als der Forgeknight, ist einer der neuen Vault Hunters in Borderlands 4. Diese kosmetische Belohnung ist nicht die erste ihrer Art: Bereits in der Vergangenheit hat Gearbox ähnliche Herausforderungen gestellt, um neue Skins freizuschalten, wie zum Beispiel den Savings-Savior-Skin von Rafa.

Was ist neu in Borderlands 4?

Welche Änderungen bringt das neueste Update? Borderlands 4 hat kürzlich sein erstes großes Balance-Update erhalten. Anstatt bereits mächtige Fähigkeiten weiter zu stärken, hat sich Gearbox darauf konzentriert, unterperformende Builds zu verbessern. Amon, einer der Hauptcharaktere, hat von mehreren dieser Buffs profitiert, insbesondere in Bezug auf seine Aktionsfähigkeiten. Zudem wurden Performance-Probleme für PC-Spieler adressiert und wöchentliche Aktivitäten angepasst.

Was erwartet dich in zukünftigen Events? Es ist zu erwarten, dass Gearbox weiterhin neue Herausforderungen und Skins für die anderen Charaktere wie Vex und Harlowe bereitstellen wird. Diese könnten ebenfalls auf deren Ursprungsgeschichten basieren, ähnlich wie bei Amon und Rafa. Halte also die Augen offen für zukünftige Ankündigungen und sei bereit, in Borderlands 4 Chaos zu stiften, um weitere exklusive Inhalte zu ergattern.

Ein Überblick über Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 besonders? Borderlands 4 ist ein Action-Rollenspiel und First-Person-Looter-Shooter, das von Gearbox Software entwickelt und von 2K veröffentlicht wurde. Es ist eine Fortsetzung von Borderlands 3 und spielt auf dem uralten Planeten Kairos, wo eine neue Gruppe von Vault Hunters gegen den tyrannischen Timekeeper kämpft. Das Spiel bietet eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme und ermöglicht dir, sowohl allein als auch im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern zu spielen.

Welche Plattformen werden unterstützt? Borderlands 4 wurde am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant. Das Spiel bietet Cross-Platform-Play, lokale Koop-Möglichkeiten und eine optimierte Version für Xbox Series X/S.

Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von der neuen Amon-Skin-Herausforderung hältst und ob du weitere Skins in Borderlands 4 freischalten konntest!