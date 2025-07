Kostenlose Steam-Spiele: Oil Sheik und Inverta nur für kurze Zeit gratis

Auf Steam gibt es derzeit zwei brandneue PC-Spiele kostenlos, die für Aufsehen sorgen. Beide Spiele sind nicht als Free-to-Play-Titel gedacht, sondern bieten eine zeitlich begrenzte Gelegenheit zum kostenlosen Download. Eines der Spiele, das auf den Namen Oil Sheik hört, wird bald von einem kostenlosen auf ein kostenpflichtiges Modell umgestellt. Das andere Spiel, Inverta, bleibt vorerst kostenlos, da es sich noch im Early Access befindet.

Spielekompatibilität mit dem Steam Deck

Wie sieht es mit der Kompatibilität aus? Spieler, die ein Steam Deck besitzen, sollten wissen, dass Oil Sheik als „Nicht unterstützt“ für das Deck gelistet ist. Inverta hingegen hat noch keine endgültige Bewertung für die Kompatibilität mit dem Steam Deck, es wird als „Unbekannt“ eingestuft. Diese Unterschiede könnten für einige ein entscheidender Faktor sein, ob sie die Spiele herunterladen.

Oil Sheik: Simulation trifft Puzzle

Was macht Oil Sheik so besonders? Oil Sheik wurde von Reliq entwickelt und am 24. Juli 2025 auf Steam veröffentlicht. Es kombiniert Elemente aus Simulation und Puzzle und erhält eine „Sehr positive“ Bewertung mit 88 Prozent Zustimmung von den Nutzern. In diesem Spiel geht es darum, strategisch Unternehmen zu gründen und Aktien zu handeln. Eine offizielle Spielbeschreibung betont die Mischung aus Schachstrategien und einem herausfordernden Aktienhandelserlebnis.

“Ein rundenbasiertes, strategisches Puzzlespiel über das Erstellen und Erweitern von Unternehmen und den Handel mit Aktien”, so die Beschreibung des Spiels auf Steam. Spieler platzieren Kacheln auf dem Brett, um lukrative Fusionen zu erzwingen, wobei es ratsam ist, vorher in die betroffenen Unternehmen zu investieren.

Inverta: Ein Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt

Was erwartet dich in Inverta? Inverta, entwickelt von Rahul Vyas, Sushil Joshi und Aditya Chaki sowie veröffentlicht von Jabsz Studios, ist ein 2.5D-Puzzle-Plattformer, der es Spielern ermöglicht, die Schwerkraft zu kontrollieren. Die Spieler begeben sich auf eine Reise durch eine postapokalyptische Welt, in der sie zwischen Oberflächen wechseln, knifflige Rätsel lösen und die dunklen Geheimnisse eines kriegsgezeichneten Landes aufdecken. Obwohl es bisher nur drei Nutzerbewertungen gibt, sind diese alle positiv.

Die offizielle Spielbeschreibung verspricht ein einzigartiges Abenteuer für Fans von Indie-Spielen, physikbasierten Rätseln und immersiven Plattformern. Spieler werden herausgefordert, die Geheimnisse einer zerstörten Welt zu ergründen, während sie die Schwerkraft meistern und Hindernisse überwinden.

Deine Meinung zählt!

Hast du eines der Spiele bereits ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Eindrücke in den Kommentaren! Was hältst du von der Entscheidung, diese Spiele zunächst kostenlos anzubieten, bevor sie kostenpflichtig werden?