Kommt Call of Duty 2020 ohne Battle Royale?

Laut eines neuen Gerüchts soll es sich bei Call of Duty 2020 um ein Reboot von Black Ops handeln. Ob der nächste Teil wirklich Call of Duty: Black Ops 5 wird, ist jedoch noch lange nicht bestätigt. Neuen Gerüchten zufolge soll das Spiel jedoch anders als der Vorgänger Black Ops 4 oder jüngst Call of Duty: Modern Warfare mit Warzone vollständig auf einen Battle-Royale-Modus verzichten.

Spezifische Quellen vom bekannten Leaker The Gaming Revolution hätten bislang noch nichts über einen BR-Modus gehört, was nun die Frage aufwirft, ob es hier überhaupt einen geben wird.

Setting von Call of Duty 2020 deutet auf Kalter Krieg

Call of Duty 2020 ohne Battle Royale?

Aber woran könnte das liegen? Wie TGR anmerkt, könnte dies mit einem dedizierten Battle-Royale-Spiel zusammenhängen, das in 2021 erscheinen soll. Ähnlich wie Call of Duty: Warzone soll es sich hierbei um einen Free-2-Play-Ableger von CoD handeln, der jedoch nicht an ein Spiel gekoppelt ist. Der Leaker, der in der Vergangenheit schon häufiger richtig lag mit seinen Spekulationen, gibt an, dass dieses BR-Spiel von Sledgehammer Games und Raven Software entwickelt würde. Zudem soll es sich nicht um einen Haupteintrag in der CoD-Reihe handeln. Das heißt also, dass es in 2021 ein Hauptspiel und ein zusätzliches BR-Spiel geben könnte.

Der besagte BR-Titel soll sogar Elemente aus Fortnite haben, die sich auf das bei vielen verhasste Bauen beziehen. Womöglich werden aber auch lediglich ein paar Housing-Features verbaut, damit die Spieler schnell eine Stellung oder Deckung aufbauen können.

So oder so ist nichts davon offiziell, aber das gibt die Gerüchteküche aktuell her. Wir verfolgen die Leaks und Stimmen der Community weiterhin für euch, was Call of Duty betrifft. Schaut also regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um die heißesten Gerüchte und News zu erfahren.