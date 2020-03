Call of Duty: Warzone erhält endlich den Solo-Modus

Ab sofort könnt ihr in dem Battle-Royale-Titel Call of Duty: Warzone auch in einem Solo-Modus um den Sieg kämpfen. Am gestrigen Dienstag wurde die neue Variante durch ein Update überraschend nachgeliefert, denn seit dem Release in der vergangenen Woche stand lediglich der Squad-Modus zur Verfügung, in dem Trios gegeneinander antreten.

Allerdings könnt ihr hier auch ganz einfach zu zweit beitreten und anschließend Autofill abschalten, damit keine zufälligen Teamkameraden dazukommen. In diesem Fall müsst ihr euch jedoch allein oder zu zweit gegen Trios beweisen, die euch das Leben sicherlich nicht einfach machen werden.

Take Verdansk on by yourself.



Solos is now live in #Warzone. pic.twitter.com/NniV27pvLt — Call of Duty (@CallofDuty) March 17, 2020

Nun könnt ihr im neuen Solo-Modus ausschließlich gegen einzelne Gegner antreten, deren Squad nicht im Hintergrund auf der Lauer liegt, um euch mit der Sniper auszuschalten. Bislang ist jedoch unbekannt, ob der Modus lediglich temporär in das Spiel gefunden hat oder von nun an fest implementiert ist.

Warzone startet sehr erfolgreich

Inzwischen verzeichnen Infinity Ward und Activision bereits über 15 Millionen Spieler, die sich den kostenfreien Multiplayer-Shooter für PS4, Xbox One und PC heruntergeladen haben. Schon in den ersten 24 Stunden nach Start hatten sich 6 Millionen Spieler die Standalone-Version zu „Call of Duty: Modern Warfare“ geladen.

Warzone bietet euch neben spannenden Battle-Royale-Runden übrigens auch den sogenannten Plunder-Modus, den wir euch hier im Detail erklärt haben. Um auf der PS4 zocken zu können, müsst ihr aber 25 Cent bezahlen. Weshalb das so ist, haben wir euch hier zusammengefasst.

Was waren eure bislang spannendsten Situationen, die ihr in „Call of Duty: Warzone“ erlebt habt? Schreibt uns eure Erfahrungen der letzten Tage gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.