So funktioniert der Plunder-Modus in Call of Duty: Warzone

Am heutigen Dienstag erscheint der Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone. Der kostenlos herunterladbare Standalone-Titel von „Call of Duty: Modern Warfare“ verfügt dabei nicht nur über einen Modus, sondern hat zusätzlich einen zweiten zu bieten: Plunder.

Was ist der Plunder-Modus?

Während es beim Battle Royale darum geht so vielen Gegnern wie möglich den Gar auszumachen, geht es im Plunder-Modus deutlich entspannter zu. Denn das Ziel besteht darin auf der Karte innerhalb von 30 Minuten insgesamt eine Million US-Dollar zu sammeln.

Anders als im normalen Battle-Royale-Modus könnt ihr in Plunder deutlich mehr Geld finden. Hat ein Team die Million Dollar gesichert, wird die Overtime-Phase ausgelöst. Während dieser Phase verdoppelt sich der Bargeldbetrag auf der Karte. Das Team mit dem meisten Geld am Ende der Zeit gewinnt das Spiel.

Hat es nach Ablauf der 30 Minuten keines der Teams geschafft eine Million Dollar zu erreichen, sichert sich das Team mit dem meisten Geld den Sieg.

Wichtig zu wissen, ist außerdem, dass ihr nach eurem virtuellen Ableben jederzeit wieder in das Spiel einsteigen könnt. Wenn ihr sterbt, gibt es einen 15-Sekunden-Timer. Sobald dieser abgelaufen ist, könnt ihr euch zurück auf die Karte schicken lassen, um weiterzuspielen. In diesem Modus gibt es keinen Gulag, bei dem ihr im normalen Modus mit einem anderen eliminierten Gegner im Zweikampf um den Respawn antretet.

Außerdem habt ihr in Plunder eigene Klassen-Loadouts, die ihr verwenden könnt.

So könnt ihr in Plunder euer Geld sichern

Wenn ihr von einem anderen Spieler erschossen werdet, lasst ihr Geld fallen, dass sich der Gegner unter den Nagel reißen kann. Dabei gibt es eine bestimmte Menge an Geld, die ihr in so einer Situation fallen lasst. Ihr solltet also besser nicht mit zu viel Knete unterwegs sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Bargeld zu sichern und einzuzahlen.

Zum einen gibt es speziell gekennzeichnete Hubschrauberlandeplätze, die sich rund um die Karte verteilt befinden. Als Spieler müsst ihr diese Helipads erreichen, das dortige Pad aktivieren und auf das Eintreffen eines Hubschraubers warten. Anschließend könnt ihr das Geld in dem Heli verstauen und somit sichern. Gegner können euch dieses Geld dann nicht mehr wegnehmen. Doch um die Helipads gibt es keine Deckungen und die Ankunft eines Hubschraubers bleibt selten unbemerkt, weshalb ihr von anderen Teams erschossen werden könnt, ehe ihr die Einzahlung vorgenommen habt.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, sogenannte Einzahlungsballons (Deposit Balloons) zu nutzen. Diese befinden sich an bestimmten Kaufstationen auf der Karte und können nur gegen Geld erworben werden. Der große Haken an dieser Option besteht darin, dass die Ballons ein Einzahllimit von maximal 150.000 Dollar haben, die Helis besitzen hingegen kein Limit.

Warzone erscheint bereits heute als Free-to-Play-Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Alle Bilder zu „Call of Duty: Warzone“ könnt ihr euch in unserer Bildergalerie anschauen.