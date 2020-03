Wo finde ich den Choppa-Helikopter in Fortnite? – Guide

Fortnite wurde jüngst einer Downtime unterzogen, da das Update 12.20 aufgespielt wurde. Die Fans mussten eine kleine Pause einlegen, während sich eine große Neuerung am Horizont auftat. Mit dem neusten Patch gibt es das vielseits erwartete Vehikel namens Choppa. Es wird fortan also Helikopter in „Fortnite“ geben!

Aber seht euch jetzt vorab den neuen Trailer an, der das neue Vehikel vorstellt, das heute erschienen ist:

Helikopter in Fortnite: Was kann der Chopper?

Allem voran ist der Choppa ein vollwertiger Helikopter. Heißt also, ihr könnt einsteigen und abheben, wie ihr es von den Helikoptern beispielsweise aus Call of Duty: Black Ops 4 gewohnt seid. Insgesamt passen bis zu fünf Mitspieler in den Choppa. Ihr könntet also noch bis zu vier weitere Freunde einsteigen lassen, wenn ihr euch im Helikopter als Pilot befindet.

Wichtig ist allerdings, dass der Choppa per se keine Waffen hat. Ihr werdet also auf konventionelle Waffen der Spieler zurückgreifen müssen, wenn ihr zum Angriff übergehen möchtet. Ihr könnt mit euren normalen Waffen (außer Piloten) jedoch aus der Luft aus feuern. So habt ihr zumindest etwas Feuerkraft an Bord.

Und selbstverständlich könnt ihr das Vehikel als fliegendes Geschoss verwenden, doch die Kamikaze bleibt am Ende euch überlassen. Zum Sieg dürfte euch das eher in den seltenen Fällen führen.

Tipps und Tricks: Wo finde ich einen Choppa?

Euch sind wahrscheinlich die Helikopter-Landeplätze aufgefallen, die zuvor überall auf der Karte verstreut umher lagen. Diese waren bis zuletzt immer leer, doch mit dem Update findet ihr hier die neuen Choppa-Fluggeräte. Sucht also einfach alle bekannten Landeplätze ab und mit ein bisschen Glück ist der Choppa euer!

Insgesamt gibt es ganze elf Choppa, die ihr während einer laufenden Runde Fortnite auffinden könnt:

E4 – Die Agentur

H5 – Die Grotte

B7 – Der Bohrturm

B1 – Der Hai

H1 – Die Jacht

D3 – SHADOW Safe-House Alpha

G4 – SHADOW Safe-House Beta

F2 – SHADOW Safe-House Charlie

E7 – SHADOW Safe-House Delta

B4 – SHADOW Safe-House Echo

G7 – Wetterstation

In der obigen Liste seht ihr alle Orte, wo ihr einen Choppa-Helikopter finden könnt. Schaut einfach auf die Karte und steuert die jeweilige Koordinate beziehungsweise die Ortschaft an! Falls auf dem Landeplatz keiner steht, dann hat sich ein feindlicher Spieler den Choppa unter den Nagel gerissen.

Und es gibt noch ein Problem: einige Helikopter werden von KI-Gegnern wie Agenten bewacht. Ihr solltet also äußerste Vorsicht walten lassen, da nicht nur feindliche Spieler, sondern auch der Computer mit entsprechenden Argumenten auf euch warten könnten. Aber es hat ja auch niemand gesagt, dass solch ein strategisches Kampfmittel einfach zu erhalten sein würde. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche!