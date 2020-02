Die fleißigen Fortnite-Zocker unter euch haben es wahrscheinlich schon bemerkt: Der Battle-Royale-König erhält einen neuen Skin in Fortnite Kapitel 2, Season 2 und zwar ein Outfit, das sich an Deadpool anlehnt. Wir verraten euch, wie ihr den Deadpool-Skin erhalten könnt.

Deadpool-Skin freischalten, so geht’s!

Fortnite hat heute am 20. Februar 2020 ein dickes Update spendiert bekommen und läuft nun unter der Versionsnummer 12.00 weiter. Season 2 mit dem Namen „Top Secret“ hat das eine oder andere streng geheime Mysterium allerdings bereits gelüftet zum Start.

Wie Twitter-User FireMonkey bereits herausgefunden hat, gibt es einige Hinweise, wie man an den Deadpool-Skin kommt. Wenn man im Geheimversteck von Deadpool an den Computer geht, erhält man eine Liste mit besonderen Challenges. Diese müsst ihr dann wohl erst einmal allesamt abarbeiten. Was muss man also tun?

Klicke auf den Ventilator im Startbildschirm von Fortnite Kapitel 2: Season 2, um einen Geheimraum zu betreten. Aktiviert den Computer im Geheimraum. Findet den geheimen Brief von Deadpool an Epic Games. Dankt nicht dem Busfahrer beim Absprung aus dem Battle Bus. Mehr Challenges auf Deadpools Computer folgen, die müsst ihr ebenfalls komplettieren.

Das war noch nicht alles …

Aber Vorsicht! Ihr müsst beachten, dass ihr nur mit einem kostenpflichtigen Battle Pass an den Computer im Geheimraum gehen könnt. Vorerst gibt es lediglich die „Deadpool Woche 1 Herausforderungen“. Doch diese werden voraussichtlich noch um ein paar Wochen erweitert.

Nun bleibt die Frage offen, wie viele Herausforderungen wir noch bestehen müssen. So bald diese aktiv sind, zeigen wir euch auf PlayCentral.de, was ihr tun müsst und wie ihr schließlich an den Deadpool-Skin in Fortnite kommt.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir ein Marvel-Crossover seitens Epic Games erleben. Zuletzt gab es den Harley Quinn-Skin, während vor langer Zeit schon einmal Thanos mitsamt Infinity Gauntlet das Spiel unsicher gemacht hat. Was wohl als nächstes folgt?