Marmor finden und abbauen, so gehts! – LEGO Fortnite Tipps & Tricks

In LEGO Fortnite gibt es viele Rohstoffe, die wir früh im Spiel abbauen sollten, da sie uns das Craften von Items einfacher gestalten. Im Survival-Modus kommen wir bald an den Punkt, wo wir Marmor benötigen. Aber wo finden wir diese hochwertigen Stein?

In dieser Lösung erhaltet ihr eine ausführliche Hilfestellung zum Thema Marmor. Ihr erfahrt, wie ihr Marmor finden und schlussendlich abbauen könnt, um ihn weiterzuverarbeiten.

Was ist Marmor in LEGO Fortnite?

Marmor ist ein Stein in LEGO Fortnite, den wir nicht ohne Weiteres finden und abbauen können. Es handelt sich hierbei um ein ungewöhnliches Material (grün). Es ist also kein regulärer Stein, den wir einfach so in der Welt finden.

Den sogenannten Granit gibt es hingegen überall. Er liegt in jedem Biom herum und kann mit einer gewöhnlichen Spitzhacke abgebaut oder sogar schlichtweg aufgesammelt werden.

Doch der Marmor ist da schon etwas höherwertiger. Er versteckt sich vor unseren Augen, obwohl wir ihn zum Craften brauchen!

Wo finde ich Marmor?

Fundort von Marmor: Den Rohstoff Marmor findet ihr in Höhlen des Graslands. Das ist das Biom, in dem ihr startet und wo alles schön mit grünem Rasen bedeckt ist. Ihr findet es also nicht in der Wüste oder im Schnee.

Sucht eine Höhle, die so aussieht wie die auf unserem Bild hier. Sie sind recht auffällig in der Landschaft, wenn man einmal weiß, wie sie aussehen.

So sehen die Höhlen aus! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Im Inneren der Höhlen können wir nun nach ganz hellen Steinen schauen. Sie sind wirklich sehr markant, da sie sich vom Rest abheben. Ihr findet sie an den Seiten und an den Decken der Höhlensysteme (siehe Bild).

So sieht der Marmor aus! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wie kann ich Marmor abbauen?

Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet? Falls nicht, könnt ihr den Marmor nämlich gar nicht abbauen. Für den Abbau von Marmor benötigt ihr ein ganz spezielles Werkzeug, das ihr erst einmal herstellen müsst.

Es handelt sich hierbei um die ungewöhnliche Spitzhacke mit der grünen Farbe. Die müsst ihr in eurem Inventar haben, bevor ihr euch an den Abbau wagen könnt.

Diese Spitzhacke braucht ihr! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wie bekomme ich diese Spitzhacke?

Ihr müsst zuallererst eine Werkbank bauen, wo ihr Werkzeuge herstellen könnt. Wertet die Werkbank dann auf Stufe 2 auf. Dann könnt ihr die grüne Spitzhacke produzieren. Geht wie folgt vor:

Für den Bau der Werkbank benötigt ihr: 3x Holz und 5x Granit Werkbank-Aufwertung: Investiert folgende Items: 8x Planke (Sägewerk) und 3x Panzer (Rollpanzer) Spitzhacke herstellen mit: 3x Knorrenwurzelstab (Sägewerk) und 3x Knochen (Skelette)

Wenn ihr die grüne Spitzhacke jetzt im Inventar habt, könnt ihr noch einmal in die Höhle gehen und den Rohstoff endlich abbauen.

Was kann ich mit Marmor herstellen?

Mit dem Marmor könnt ihr aberwitzige Sachen anstellen. Zum Beispiel könnt ihr den Marmor in den Steinzerkleinerer geben und den Werkstoff Marmortafel herstellen. Mit den Marmortafeln könnt ihr eine Vielzahl an Dingen wie Geräte basteln.

Marmor ist obendrein super wichtig für die Dorf-Upgrades. Wenn ihr euer Dorf verbessern möchtet, solltet ihr unbedingt eine ganze Menge Marmor auf Vorrat abbauen!

Das ist vor allem wichtig, wenn ihr mehrere Dörfer habt. Denn mehrere Dörfer bedeuten auch mehrere Upgrades. Marmor ist hier euer bester Freund!

Mehr Hilfen zum Klötzchenspaß LEGO Fortnite erhaltet ihr in unserer Komplettlösung. Schaut gerne vorbei, wenn ihr weitere Tipps und Tricks zum Game benötigt!