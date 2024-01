Knorrenwurzeln schnell farmen und Knorrenwurzelstab herstellen – LEGO Fortnite

In LEGO Fortnite gibt es viele Handwerksmaterialien, die wir für das Craften von Items benötigen. Relativ früh im Survival-Modus stoßen wir auf den Bedarf von Knorrenwurzeln. Aber wo finden wir diese hochwertigen Rohstoffe?

In dieser Lösung erhaltet ihr ein paar Tipps und Tricks, wie ihr schnell an Knorrenwurzeln herankommt und wie ihr sie richtig abbaut.

Was sind Knorrenwurzeln in LEGO Fortnite?

Knorrenwurzeln sind ein Rohstoff, den für die Herstellung von Waffen und Ausrüstung benötigen. Dazu zählt ein besseres Langschwert und mehr.

Außerdem können wir mit diesem Baumaterial Geräte wie den Steinzerkleinerer, die Saftpresse oder das Mahlwerk herstellen. Deshalb ist es ratsam, sich früh auf die Suche nach dem Handwerksmaterial zu machen.Es ist ein Must-have-Item, könnte man sagen!

Steinzerkleinerer? Nur mit Knorrenwurzel. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wo finde ich Knorrenwurzeln?

Die Knorrenwurzeln sehen tatsächlich so aus wie ganz normale Baumwurzeln. Und diese finden wir nur unterirdisch, also in versteckten Höhlen.

Sucht deshalb nach einer geeigneten Höhle, die sich im Graslandbiom befindet. Das ist das Biom, in dem ihr im Normalfall startet.

So sehen die Höhlen aus! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Hier findet ihr Höhlen, die mit anderen Höhlen in einem unterirdischen Höhlensystem miteinander verbunden sind. Schaut einfach von eurer Basis aus in alle Richtungen. Haltet Ausschau nach einem großen Felsbrocken, der sich in der Landschaft auftut. An einer Ecke haben diese Felsbrocken einen Höhleneingang.

In der Höhle angekommen, müsst ihr nun nach den Baumwurzeln schauen. Sie sehen genauso aus wie auf unserem Bild.

Das sind Knorrenwurzeln, größer als normale Baumwurzeln. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr über das geeignete Werkzeug verfügt, könnt ihr sofort mit dem Abbau von Knorrenwurzeln beginnen. Und falls nicht, verraten wir euch hier, wie ihr vorgehen müsst.

Wie kann ich Knorrenwurzeln abbauen?

Das Problem mit Knorrenwurzeln tut sich nämlich erst dann auf, wenn wir mit einer ungewöhnlichen Waldaxt (weiß) auf die Baumwurzeln einhacken. Hier passiert dann original gar nichts.

Die Lösung: Wir benötigen eine Waldaxt der Stufe 2, also eine grüne Waldaxt. Erst ab dieser Seltenheitsstufe können wir Knorrenwurzeln abbauen.

Wie erhalte ich diese Waldaxt?

Ihr müsst eine Werkbank bauen und diese dann auf Stufe 2 aufwerten. Erst dann könnt ihr die grüne Waldaxt, also die ungewöhnliche Waldaxt bauen.

Für den Bau einer Werkbank benötigt ihr: 3x Holz und 5x Granit Die Aufwertung nimmt folgende Items in Anspruch: 8x Planke (Sägewerk) und 3x Panzer (Rollerpanzer ausschalten) Danach könnt ihr die Waldaxt herstellen, und zwar mit: 3x Holzstab (Sägewerk) und 3x Knochen (Skelette)

Wenn sich die grüne Waldaxt jetzt in eurem Besitz befindet, könnt ihr die gefundene Höhle besuchen und die Knorrenwurzeln abbauen.

Was kann ich mit Knorrenwurzeln herstellen?

Das Item Knorrenwurzel ist ein Stück weit hochwertiger als normales Holz. Ihr könnt es zum Craften hochwertiger Items verwenden.

Doch zuvor müssen wir die Knorrenwurzeln umarbeiten, um an den einen oder anderen Knorrenwurzelstab heranzukommen.

Dafür benötigen wir ein Sägewerk. Die entsprechende Option zum Herstellen von Knorrenwurzelstab erscheint im Sägewerk in dem Moment, wenn ihr das erste Mal eine Knorrenwurzel aufsammelt.

Viele Items lassen sich herstellen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wofür brauche ich Knorrenwurzelstab? Ihr braucht beim Sägewerk also kein spezifisches Upgrade oder so etwas in der Art wie bei der Werkbank. Doch in der Werkbank könnt ihr mit dem Knorrenwurzelstab nun folgende Items herstellen:

Ungewöhnliche Spitzhacke (grüne Spitzhacke)

Ungewöhnliche Schaufel (grüne Schaufel)

Seltene Waldaxt (blaue Axt)

Epische Waldaxt (lila Axt)

Ungewöhnliches Langschwert

Ungewöhnliche Recurve Armbrust

Dynamit