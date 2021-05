Call of Duty 2021: Neuer Shooter kommt dieses Jahr von Sledgehammer

Bisher war es recht unsicher, ob wir 2021 mit einem neuen Teil der Shooter-Reihe Call of Duty rechnen können. Denn Activision Blizzard hat sich bisher bedeckt gehalten, was ein weiteres Spiel angeht. Doch am 5. Mai verriet das Unternehmen in einem Investoren-Call, dass 2021 tatsächlich ein neues „CoD“ erscheint. Und Sledgehammer Games ist das Entwicklerstudio. Es soll sich um ein Next-Gen-Spiel handeln.

Das nächste Call of Duty kommt vom Entwickler von CoD: WW2

Eigentlich war das Entwicklerstudio Sledgehammer für den „CoD“-Teil geplant, der 2020 erschienen ist. Doch es kam zu einer Änderung, weswegen „Call of Duty: Black Ops Cold War“ von Treyarch und Raven Software stammte. Damit hatte Sledgehammer nun ein Jahr länger Zeit, um ihr Spiel umzusetzen.

Viel ist allerdings bisher noch nicht bekannt zum neuen Shooter. Offiziell bekannt gegeben hat Activision Blizzard folgendes:

„Wir freuen uns besonders auf die diesjährige Premium-Version von Call of Duty. Die Entwicklung wird von Sledgehammer Games geleitet und das Spiel sieht großartig aus und liegt im Zeitplan für seine Veröffentlichung im Herbst. Es handelt sich dabei um ein für die nächste Generation entwickeltes Erlebnis mit atemberaubender Grafik in der Kampagne, im Mehrspielermodus und im kooperativen Spielmodus, das so konzipiert ist, dass es sich sowohl in das bestehende CoD-Ökosystem integriert als auch dieses erweitert. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details mit der Community zu teilen.“

Das bedeutet also, „Call of Duty 2021“ erscheint noch in diesem Herbst und es wird ein Next-Generation-Spiel werden. Es kommt demnach für PS5, Xbox Series X/S und auch für PC. Next-Gen scheint PS4 und Xbox One auszuschließen. Mit Sicherheit lässt sich das aber nicht sagen.

Ebenfalls spannend ist, dass der nächste Teil der Shooter-Reihe in das CoD-Ökosystem eingebunden wird. Damit ist „Call of Duty: Warzone“ gemeint. Wir werden also auch Elemente des neuen CoD in Warzone erleben.

Worum sich der Shooter dreht und in welchem Szenario er spielt, wurde noch nicht verraten. Gerüchten zufolge erwartet uns entweder ein Setting im Zweiten Weltkrieg oder wir finden uns im Korea- oder Vietnam-Krieg wieder. Hier müssen wir aber abwarten, bis Activision Blizzard das neue „CoD“ offiziell angekündigt, was Mitte des Jahres passieren soll.