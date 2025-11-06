Kingdom Come Deliverance 2 – Kostenloses Wochenende im November auf Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 erweist sich als eines der herausragendsten Rollenspiele des Jahres 2025 und ist für eine begrenzte Zeit kostenlos auf Steam spielbar. Vom 6. bis 10. November 2025 kannst du das Spiel kostenfrei erleben und in die mittelalterliche Welt von Böhmen eintauchen. Diese Aktion gibt dir die Möglichkeit, die Fortsetzung von Henrys Geschichte zu erleben und die erweiterten Spielmechaniken auszuprobieren, bevor du dich für einen Kauf entscheidest.

Ein Blick auf Kingdom Come: Deliverance 2

Was macht Kingdom Come: Deliverance 2 so besonders? Das Spiel bietet eine offene Welt, die doppelt so groß ist wie die des Vorgängers, und spielt im Jahr 1403 im Königreich Böhmen. Du kannst die Welt aus der Ich-Perspektive erkunden, wobei die Entscheidungen, die du triffst, einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und die Charakterentwicklung haben.

Im Vergleich zum ersten Teil wurden zusätzliche Fähigkeiten wie Erscheinungsbild, Zwang und Dominanz eingeführt, die in Dialogen mit NPCs angewendet werden können. Das Spiel führt auch Armbrüste und frühe Formen von Feuerwaffen ein, die du sogar vom Pferd aus abfeuern kannst.

Das Setting und die Geschichte

Welche historischen Bezüge gibt es im Spiel? Kingdom Come: Deliverance 2 spielt in einer turbulenten Zeit des Bürgerkriegs in Böhmen, wo König Wenzel IV. gegen den einfallenden Sigismund, König von Ungarn und Kroatien, kämpft. Du übernimmst die Rolle von Henry von Skalitz, einem Mann in den Diensten von Sir Radzig Kobyla, und führst einen Widerstand an, um den gefangenen König von Böhmen zu befreien.

Bekannte Schauplätze wie das böhmische Paradies und die Stadt Kutná Hora sind Teil der großen, frei erkundbaren Spielwelt. Die Geschichte bietet ein packendes Abenteuer, das direkt an das Ende von Kingdom Come: Deliverance anschließt.

Die neue Erweiterung Mysteria Ecclesiae

Was erwartet dich in der neuen DLC? Die Erweiterung Mysteria Ecclesiae bringt dich in das Sedletz-Kloster, wo du das Geheimnis einer mysteriösen Krankheit aufdecken musst. Diese Erweiterung bietet eine düstere Erzählung und neue Fähigkeiten, die stärker auf Atmosphäre und Ermittlung setzen. Warhorse Studios beschreibt es als eine Art „mittelalterliches COVID“.

Diese DLC erscheint am 11. November 2025, direkt nach dem kostenlosen Wochenende, und bietet eine noch tiefere Spielerfahrung mit neuen Werkzeugen und Fertigkeiten.

Das große Kingdom Come: Deliverance Franchise-Sale

Welche Angebote sind im Sale enthalten? Parallel zum kostenlosen Wochenende hält Deep Silver einen großen Sale auf Steam ab, bei dem sowohl Kingdom Come: Deliverance als auch der Nachfolger mit all ihren DLCs stark reduziert sind. Hier sind einige der bemerkenswertesten Angebote:

Kingdom Come: Deliverance 2 – 35,99 € (40% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition – 47,99 € (40% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance 2 Erweiterungspass – 20,99 € (30% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance 2 Brushes With Death DLC – 3,89 € (35% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge DLC – 11,19 € (20% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance – 5,99 € (80% Rabatt)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 7,99 € (80% Rabatt)

Dieses umfangreiche Angebot ist eine großartige Gelegenheit, die komplette Reihe zu entdecken oder deine Sammlung zu erweitern.

Wie siehst du das? Wirst du die Gelegenheit nutzen, Kingdom Come: Deliverance 2 kostenlos zu spielen oder eines der Angebote wahrnehmen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!