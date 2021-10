Kena: Bridge of Spirits: Dreifachtipp-Trophäe erhalten – So geht’s wirklich! (Lösung)

Ihr seid in Kena: Bridge of Spirits auf Trophäenjagd, aber könnt den Erfolg Dreifachtipp nicht meistern? Kein Wunder! In der Trophäenbeschreibung hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen und ihr müsst eigentlich etwas anderes machen, als dort steht. Wir sagen euch in diesem Guide, was zu tun ist.

Kena: Bridge of Spirits Guide – Trophäe „Dreifachtipp“ hat einen Fehler, aber so erhaltet ihr sie

Laut Trophäenbeschreibung sollt ihr Folgendes für den Dreifachtipp-Erfolg tun: „Zerstöre 3 Feinde mit einem einzigen Schlagangriff.“

Das hört sich eigentlich sehr machbar an und ich habe mich natürlich auch daran versucht. Schon mehrmals in der Story habe ich drei kleine Feinde mit einem einzigen Schlag meines Stabes getötet. Dabei habt ich den schweren Angriff genutzt, der mit der R2-Taste ausgeführt wird. Ein ganz normaler Schlagangriff also. Aber die Trophäe wurde nie freigeschaltet. Bis ich herausgefunden habe, dass es einen Fehler in der Trophäenbeschreibung gibt!

Ihr sollt den Spurtangriff benutzen

Das müsst ihr machen, um die Trophäe wirklich zu bekommen: Es gibt einen Übersetzungsfehler im Trophäentext. Eigentlich sollt ihr etwas ganz anderes machen. Und zwar keinen Schlagangriff, sondern einen Spurtangriff! Den lernt ihr erst gegen Ende des Storyverlaufs.

So funktioniert der Spurtangriff: Haltet L1 gedrückt, damit ihr euren Schild aktiviert. Dann drückt ihr R1 und ihr legt einen Spurt hin. Am Ende des Spurts schlägt Kena auch einmal mit ihrem Stab. Mit diesem Angriff müsst ihr dann drei Gegner auf einmal töten.

So macht ihr euch die Trophäe leichter: Für die Trophäe könnt ihr drei kleine Feinde mit anderen Angriffen soweit schwächen, bis sie nur noch wenig Lebensenergie haben. Der Spurtangriff muss nur der letzte Angriff sein, der die Feinde schließlich besiegt.

Ein guter Ort, um diese Trophäe zu erspielen, ist beim Pfad des Maskenmachers. Seid ihr beim Haus am Ende des Pfades angekommen, müsst ihr drei Tongefäße an ihren richtigen Platz befördern, um den Bosskampf zu triggern. Stellt aber einen Topf auf eine falsche Säule, um drei kleine Feinde erscheinen zu lassen. An ihnen könnt ihr dann euren Erfolg freispielen. Glücklicherweise erscheinen immer drei neue Gegner, wenn ihr den Topf einmal entfernt und wieder auf den (falschen) Platz hinstellt. So könnt ihr euch so oft an der Trophäe versuchen, bis ihr den Bosskampf getriggert habt. Danach geht das leider nicht mehr.