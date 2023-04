Kammer der Kühnheit finden und lösen in Star Wars Jedi Survivor

In Star Wars Jedi Survivor gibt es unzählige Kammern, die hier und da recht versteckt erscheinen. Aber keine Sorge, wir zeigen euch, was ihr tun müsst, um in die Jedi-Meditationskammern zu gelangen und wie ihr sie meistern könnt!

In diesem Guide geht es voll und ganz um die Kammer der Kühnheit. Wie erreiche ich sie? Und was gibt es zu beachten? Es ist eine sehr merkwürdige Kammer, aber auch die bekommen wir gelöst.

Die Kammer der Kühnheit in Star Wars Jedi Survivor

Fundort der kammer der Kühnheit

Wo finde ich die Kammer der Kühnheit? Die Kammer der Kühnheit kann nur unter einer bestimmten Voraussetzung freigeschaltet werden. Und zwar erst dann, wenn ihr die Skills Macht-Heben und Macht-Schmettern freigeschaltet habt.

Dann könnt ihr im Südlichen Gebiet in das große Silo einfallen, das die ganze Zeit verschlossen war. Es handelt sich hierbei um Silo mit dem Namen Korrodiertes Silo. Öffnet die Luke und springt rein in die gute Stube!

Ab zum Gebiet: Korrodiertes Silo. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wenn ihr im Silo angekommen seid, müsst ihr noch ein paar Wallrides und Wandslides hinlegen, bis ihr weiter nach unten kommt. Spätestens wenn ihr dann in dem großen Raum mit der Seilrutsche angekommen seid, könnt ihr die Jedi-Meditationskammer bereits weiter unten erkennen.

Springt dann während der Seilrutschfahrt auf die Plattform vor der Kammer und von hier aus ist es ein Kinderspiel, in die Kammer zu gelangen.

Endlich gefunden die Jedi-Kammer der Kühnheit. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wie löse ich die Kammer der Kühnheit?

Die Meditationskammer als solche ist nicht unbedingt schwer zu lösen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kammern handelt es sich hierbei nicht per se um ein Rätsel. Alles erinnert ein wenig an die Wächter aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ihr müsst demnach viel mehr einen Feind ausschalten. Anoth Estra wartet bereits in der Kammer auf euch und dann kann es auch schon losgehen mit der Action!

Tipps für den Kampf: Anoth kämpft mit einem Doppellichtschwert, er kämpft also relativ schnell und agil. Ihr könnt das zum Beispiel mit einem ähnlich schnellen Lichtschwert-Stil wie dem Doppelklingen-Stil oder eventuell mit dem Blaster-Stil kontern.

Das ist in der Praxis gut machbar und gar kein Problem. Langsame Kampfstile sind eher nicht zu empfehlen.

Vorsicht bei Anoth Estra vor diesem Greifhaken! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Anoth Estra verfügt über einen Greifhaken, der euch heranzieht. Weicht ihm unbedingt aus, sonst bekommt er euch direkt vor den Lichtsäbel. Und das wollen wir doch nicht?

Ansonsten lassen sich alle Angriffe gut blockieren, was seine Blockanzeige reduziert. Wenn er rot leuchtet, könnt ihr seinen Angriff jedoch nicht blocken, dann heißt es Ausweichen!

Wenn ihr den Kampf gewonnen habt, geht es einen Raum weiter zur Essenz. Diese Bonusessenz verspricht die Fähigkeit Hartnäckigkeit.