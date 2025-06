Kai-Sei Ära hebt ab – Godzilla-Comics starten 2025 mit neuer Geschichte

Die Kai-Sei Ära bringt frischen Wind in das Godzilla-Universum. Nachdem der König der Monster in den letzten Jahren sowohl auf der großen Leinwand als auch im Fernsehen mit King Kong aneinandergeraten ist – und manchmal auch gemeinsame Sache gemacht hat –, startet nun eine neue Ära in Form von Comics. IDW Publishing und Toho International, die seit über einem Jahrzehnt eine Partnerschaft pflegen, läuten eine neue Phase ein: ein verbundenes Universum namens Kai-Sei. Den Auftakt bildet im Juli 2025 das Comic „Godzilla #1“, geschrieben von dem New York Times-Bestsellerautor Tim Seeley und illustriert von Nikola Čižmešija.

Godzilla #1 und die neue Ära

Was erwartet dich in Godzilla #1? Im Jahr 1954 erweckte die Experimente mit einer mysteriösen Energiequelle namens Kai-Sei Godzilla und eine Vielzahl unsterblicher Kaiju. In den darauffolgenden Jahren wurde die Menschheit von nahezu ständigen Monsterangriffen heimgesucht. Während Japan begonnen hat, die Kaiju wie Naturkatastrophen zu behandeln, deren Bekämpfung die Bedrohung nur verschlimmert, will die amerikanische G-Force den Kampf aufnehmen.

Die Amerikaner haben das ultimative Werkzeug im Kampf gegen die Kaiju entdeckt: einen Jungen namens Jacen, der die Kräfte von Godzilla in sich trägt. Er kann die mysteriöse Kai-Sei auf die gleiche Weise wie der König der Monster nutzen. Dieser Junge könnte entweder die Welt retten oder ihren Untergang herbeiführen. Sei dabei, wenn Tim Seeley und Nikola Čižmešija diese spannende Geschichte erzählen.

Weitere Titel des Kai-Sei Universums

Welche weiteren Geschichten erwarten dich? Neben „Godzilla #1“ gibt es zwei weitere Titel in diesem miteinander verbundenen Universum. „Godzilla: Escape the Deadzone“ von den Eisner-nominierten Autoren Ethan Parker und Griffin Sheridan und dem Künstler Pablo Tunica entführt dich in ein neues Mysterium: die Deadzone. Diese abgegrenzte Region im pazifischen Nordwesten, die nach einem verheerenden Godzilla-Angriff isoliert wurde, birgt Geheimnisse, die die Regierung zu verschleiern versucht.

Der dritte Titel ist „Starship Godzilla“ von dem preisgekrönten Autor Chris Gooch und dem Künstler Oliver Ono. Erstmals in der Toho-Kanon begegnen wir verschiedenen Alienrassen und einer Crew von Außenseitern, die sich auf riskante Missionen begeben. Ihre Geheimnisse könnten das gesamte Universum beeinflussen.

Kai-Sei: Eine neue Ära beginnt

Was macht die Kai-Sei Ära besonders? Die Zusammenarbeit zwischen IDW Publishing und Toho International hat bereits eine lange Tradition. IDW, bekannt für seine lizenzierten Comic-Adaptionen, bringt nun mit der Kai-Sei Ära eine neue Dimension in das Godzilla-Universum. Diese Geschichten bieten nicht nur spannende Erlebnisse, sondern erweitern auch das bekannte Universum um neue Facetten und Charaktere.

Für Fans von Godzilla verspricht die Kai-Sei Ära aufregende Abenteuer und neue Perspektiven auf die bekannten Kaiju. Die Verschmelzung von Tradition und Innovation macht diese Ära zu einem Muss für alle, die sich für das Godzilla-Universum begeistern.

Welche der neuen Geschichten interessiert dich am meisten? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren!