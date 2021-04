Jurassic World-Themenpark stellt neuen VelociCoaster vor

Zum Kinostart des dritten Teils der erfolgreichen Jurassic World-Reihe stellt der Vergnügungspark Universal Studios Orlando den neuen VelociCoaster des Jurassic World-Themenparks vor.

In einem kurzen Video nimmt die rasante Achterbahn durch den neu angelegten Freizeitpark Fahrt auf, der mit zahlreichen Attraktionen und bekannten Elementen aus den Filmen die Besucher*innen begeistern möchte. Eröffnet wird der Park voraussichtlich im Sommer 2021 – sollte es wegen Corona möglich sein.

Echte Dinosaurierer gibt es in dem Themenpark natürlich nicht zu sehen, denn was dabei so alles schief gehen kann, zeigen ja schon eindrucksvoll die Filme der Steven Spielbergs Dino-Kultreihe.

Jurassic World 3 kommt 2022 in die Kinos

„Jurassic World 3“ sollte ursprünglich auch schon in diesem Jahr in die Kinos kommen, wurde dann aber wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben. Im dritten Teil der Sequel-Trilogie sind nicht nur wieder Chris Pratt und Bryce Dallas Howard dabei, die sich um die Sicherheit und Rettung der Dinos einsetzen, die ja bekannterweise inzwischen ihre Insel verlassen mussten. Dabei darf der skrupellose Genforscher Dr. Henry Wu (BD Wong) aus den Vorgängerfilmen nicht fehlen.

Vor allem aber dürfen sich Fans der Kultreihe auf ein Wiedersehen mit den Original-Darsteller freuen: Sam Neill als Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm und Laura Dern als Dr. Ellie Sattler spielen in „Jurassic World 3“ mit.

Jurassic World 3-Regisseur verspricht Höhepunkt der gesamten Dino-Kultreihe

Über die Handlung wird noch nicht viel verraten. Hauptdarsteller Chris Pratt versprach jedoch schon vorab, dass sich die Story über den gesamten Globus erstreckt und aufzeigt, welche Probleme die Menschheit mit den freilaufenden, genetisch veränderten Dinosaurier erwartet. Weitere Details sind noch streng geheim.

Derweil bestätigte Regisseur Colin Trevorrow, dass der dritte Teil die aktuelle Trilogie abschließen wird um gleichzeitig die Grundlage für weitere Film/Serien zur Dinoreihe zu legen. Schon jetzt präsentiert Netflix die animierte Serie Jurassic World: Neue Abenteuer über junge Helden, die von einer Reihe Dinos wie den T-Rex in ihrem Feriencamp heimgesucht werden.

„Jurassic World 3“ ist für den 6. Juni 2022 in den Kinos angekündigt. Im Bereich Games ist 2018 der letzte Titel Jurassic World Evolution erschienen. Jedoch gibt es bereits Hinweise auf ein neues Videospiel namens Jurassic World Aftermath, das für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen könnte.

Kommt ein neues Jurassic World-Spiel? Erste Hinweise augetaucht