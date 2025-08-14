Jurassic Park: Survival zeigt neues Featurette – Einblick in Isla Nublar und Dinos

Jurassic Park: Survival hat endlich ein bedeutendes Update erhalten, was die Fangemeinde der Jurassic Park-Reihe erfreuen dürfte. Das Spiel, das bei den Game Awards 2023 angekündigt wurde, erhielt kürzlich ein Featurette, das hinter die Kulissen blicken lässt. Auch wenn dieses Video nicht viele neue Informationen bietet, zeigt es die Detailverliebtheit der Entwickler. Diese Details betreffen sowohl die Nachbildung von Isla Nublar als auch die Dinosaurier selbst.

Die Handlung von Jurassic Park: Survival

Worum geht es in Jurassic Park: Survival? Das Spiel spielt direkt nach den Ereignissen des 1993 erschienenen Films Jurassic Park. Du schlüpfst in die Rolle von Maya Joshi, einer InGen-Wissenschaftlerin, die von der Schauspielerin Payal Mistry verkörpert wird. Maya befindet sich in einer extrem gefährlichen Lage, da nicht alle Überlebenden die Insel Isla Nublar verlassen konnten. Die Entwickler von Saber Games haben viel Zeit und Mühe investiert, um die Insel so originalgetreu wie möglich nachzubilden und dabei auch neue Elemente einzuführen, die im Film angedeutet, aber nie gezeigt wurden.

Die Herausforderung der Dinosaurier

Welche Dinosaurier erwarten dich im Spiel? Das Featurette zeigt mehrere ikonische Dinosaurier, die im Spiel auftreten werden, darunter ein Tyrannosaurus Rex, Raptoren und der giftspuckende Dilophosaurus. Die Entwickler legen großen Wert darauf, dass die Dinosaurier genauso wirken wie im Film, was Aktionen, Gewicht und sogar die Textur ihrer Haut betrifft. Auch wenn wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 30 Jahre gezeigt haben, dass diese Designs nicht historisch akkurat sind, sind sie dennoch ein ikonischer Teil der Popkultur geworden.

Der aktuelle Entwicklungsstand

Wann wird Jurassic Park: Survival veröffentlicht? Leider gibt das neue Featurette keinen Hinweis auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum. Obwohl es noch eine Weile dauern könnte, bis das Spiel erscheint, sieht es bisher sehr vielversprechend aus. Jurassic Park: Survival scheint ein ehrgeiziges Projekt zu sein, das sich von früheren Spielen der Reihe abhebt und daher sicherlich das Interesse der Fans wecken wird.

Was denkst du über das neue Featurette zu Jurassic Park: Survival? Wirst du das Spiel ausprobieren, wenn es veröffentlicht wird? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!