Jurassic Park kehrt zurück auf Netflix – Erlebe die Magie der Dino-Trilogie!





Die Rückkehr der Jurassic Park Filme auf Netflix hat das Interesse an der ikonischen Dinosaurier-Saga erneut entfacht. Die ursprüngliche Jurassic Park Trilogie, bestehend aus Jurassic Park (1993), Vergessene Welt: Jurassic Park (1997) und Jurassic Park III (2001), ist seit Kurzem auf der Streaming-Plattform verfügbar. Diese Filme, die einst die Kinowelt revolutionierten, haben bis heute nichts von ihrem Reiz verloren.

Die Magie der Original-Trilogie

Warum sind die Jurassic Park Filme so bedeutend? Die Kombination aus CGI und praktischen Effekten in Jurassic Park setzte neue Maßstäbe im Filmgeschäft. Der erste Film, unter der Regie von Steven Spielberg, basierte auf Michael Crichtons Roman und wurde ein weltweiter Erfolg, der über 1 Milliarde Euro einspielte.

Spielberg kehrte für das 1997er Sequel Vergessene Welt: Jurassic Park zurück. Auch wenn dieser Film nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte, war er dennoch ein Kassenschlager mit einem Einspielergebnis von 618,6 Millionen Euro. Jurassic Park III, unter der Regie von Joe Johnston, brachte frischen Wind in die Serie, obwohl es der finanziell am wenigsten erfolgreiche Film der Trilogie war.

Jurassic World Rebirth und seine Einflussnahme

Wie schlägt sich Jurassic World Rebirth an den Kinokassen? Das neueste Kapitel der Franchise, Jurassic World Rebirth, hat sich mit einem globalen Einspielergebnis von 721 Millionen Euro behauptet. Trotz gemischter Kritiken, mit nur 51% auf Rotten Tomatoes, erfreut sich der Film einer soliden Zuschauerbewertung von 71%.

Der Film, unter der Regie von Gareth Edwards, setzt die Geschichte drei Jahre nach Jurassic World Dominion fort. Eine Gruppe Wissenschaftler begibt sich auf ein gefährliches Abenteuer, um Proben von Dinosauriern zu gewinnen, die für die Entwicklung einer neuen Behandlung für Herzkrankheiten entscheidend sind.

Neue Netflix-Highlights im August

Welche anderen Filme und Serien sind neu auf Netflix? Neben den Jurassic Park Filmen hat Netflix eine Vielzahl neuer Titel hinzugefügt. Zu den Neuzugängen zählen beliebte Filme wie American Pie, Anaconda und Clueless sowie Serien wie Fire Country: Season 2.

