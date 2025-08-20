Jurassic Park kehrt zurück – Neuer Blick auf Isla Nublar und original Story

Jurassic Park: Survival wird als das Videospiel beschrieben, auf das Fans der Franchise schon lange gewartet haben. Die ursprüngliche Jurassic Park-Verfilmung von 1993 hat nicht nur die Kinowelt revolutioniert, sondern auch eine Vielzahl von Merchandise-Artikeln, Themenpark-Attraktionen und natürlich Videospielen hervorgebracht. Doch trotz zahlreicher Veröffentlichungen haben viele dieser Spiele nicht das eingefangen, was den ersten Film so besonders machte. Jurassic Park: Survival verspricht, diese Lücke zu füllen und die Spieler zurück zu den Wurzeln zu bringen.

Ein neuer Blick auf Isla Nublar

Was macht Jurassic Park: Survival so besonders? Die Handlung des Spiels setzt direkt nach den Ereignissen des ursprünglichen Films ein. Du übernimmst die Rolle von Maya Joshi, einer InGen-Wissenschaftlerin, die auf Isla Nublar gestrandet ist, nachdem die Hauptfiguren des Films entkommen konnten. Als Maya musst du dich den bekannten Bedrohungen stellen, die wir alle aus dem Film kennen – von den gefährlichen Raptoren bis hin zum imposanten Tyrannosaurus Rex.

Michael Crichtons Roman zeigte die Zerstörung von Isla Nublar durch Napalm, aber die Verfilmung ließ die Insel weitgehend intakt. Diese Entscheidung ermöglichte es späteren Filmen, darunter das beliebte Jurassic World, wieder auf die Insel zurückzukehren. Jurassic Park: Survival nutzt diese Kontinuität, um eine neue Geschichte zu erzählen, die die ursprüngliche Atmosphäre des Films einfängt.

Eine originale Geschichte im bekannten Universum

Wie unterscheidet sich Jurassic Park: Survival von anderen Spielen der Reihe? Anstatt die Ereignisse eines spezifischen Films zu wiederholen, bietet das Spiel eine eigenständige Geschichte, die sich nahtlos in die bestehende Filmreihe einfügt. Die Entwickler von Saber Games haben sich intensiv mit der Rekonstruktion der Filmkulissen beschäftigt, um eine authentische Spielerfahrung zu bieten. Dadurch entsteht eine immersive Atmosphäre, die sowohl vertraut als auch neuartig ist.

Das Spiel ermöglicht es dir, neue Bereiche von Isla Nublar zu erkunden, die im Film nur angedeutet wurden. Diese neuen Schauplätze wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Saber Games und Universal entwickelt, um das bestehende Bild der Insel zu erweitern.

Erwartungen an das neue Spiel

Wird Jurassic Park: Survival den Erwartungen gerecht? Bisher gibt es nur wenige Informationen zum Entwicklungsstand des Spiels. Die kürzlich veröffentlichte Featurette zeigt vor allem Vorab-Material und Animationstests, was darauf hindeutet, dass das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium ist. Trotzdem macht das bisher Gezeigte Lust auf mehr und lässt hoffen, dass das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Jurassic Park: Survival hat das Potenzial, ein weiteres Highlight in der langen Geschichte der Franchise zu werden. Bis zur Veröffentlichung kannst du dich mit den vielen anderen existierenden Jurassic Park-Spielen die Zeit vertreiben. Deine Meinung zu diesen Spielen interessiert mich sehr. Planst du, Jurassic Park: Survival zu spielen, sobald es erscheint? Teile deine Gedanken dazu in den Kommentaren!