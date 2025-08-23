Neue Dino-Action: Diese Jurassic Park Spiele verkürzen das Warten auf Survival

Seit der Ankündigung von Jurassic Park: Survival auf den The Game Awards 2023 warten Fans sehnsüchtig auf das neue Spiel. Während die Vorfreude auf dieses neue Kapitel der Dino-Saga wächst, gibt es zahlreiche andere fantastische Jurassic Park Spiele, die du in der Zwischenzeit genießen kannst. Hier ist eine Liste der besten Jurassic Park Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest, bevor Jurassic Park: Survival erscheint.

Jurassic Park: The Game

Was macht Jurassic Park: The Game einzigartig? Dieses Spiel von Telltale Games, veröffentlicht 2011, bringt eine originelle Geschichte im Jurassic Park Universum auf den Bildschirm. Obwohl es gemischte Kritiken erhielt, wird es von vielen Fans für seine narrative Tiefe geschätzt. Die Point-and-Click-Mechanik mag nicht jedermanns Sache sein, aber für eingefleischte Jurassic Park Fans ist die Story ein Muss.

Leider ist Jurassic Park: The Game derzeit nicht auf Steam erhältlich. Du kannst jedoch die Xbox 360-Version auf Disc erwerben, allerdings zu einem hohen Preis. Eine Petition auf GOG hofft, dieses Spiel wieder auf den PC zu bringen.

Jurassic Park Builder

Warum lieben Fans Jurassic Park Builder? Dieses mobile Spiel, das Elemente von Roller Coaster Tycoon mit Jurassic Park kombiniert, war bei Fans der Franchise und von Aufbauspielen gleichermaßen beliebt. Trotz seines gemütlichen Konzepts bot es schnelle Action, besonders in Minispielen, in denen du Dinosaurierausbrüche verhindern musstest.

Leider wurde Jurassic Park Builder 2020 eingestellt und ist nicht mehr spielbar. Fans hoffen jedoch auf eine Rückkehr, und es gab sogar einen Versuch, eine Fan-Version zu erstellen, der jedoch aufgrund rechtlicher Probleme eingestellt wurde.

The Lost World: Jurassic Park (Arcade Game)

Was macht dieses Arcade-Spiel so besonders? The Lost World: Jurassic Park ist ein temporeiches Shooter-Spiel, in dem du mit einem Plastik-Gun-Shooter spielst. Das Nachladen durch Schießen außerhalb des Bildschirms verleiht dem Spiel eine zusätzliche Ebene der Spannung.

Jeder Level bietet unterschiedliche Dinosaurier, denen du begegnen musst. Einige musst du sogar vermeiden, da sie harmlos sind. Dieses ikonische Spiel ist ein Muss, wenn du es in einer Spielhalle findest.

Jurassic Park: Operation Genesis

Was macht Jurassic Park: Operation Genesis so faszinierend? Dieses Spiel aus dem Jahr 2003 verbindet das Aufbauen von Parks mit der Welt von Jurassic Park. Du übernimmst Missionen, um deinen Park zu erweitern, was dem Spiel ein Zoo Tycoon-ähnliches Gefühl verleiht.

Obwohl es nicht vollständig verschwunden ist, ist es schwierig, dieses Retro-Spiel in die Hände zu bekommen. Eine gebrauchte physische Kopie für Konsole oder PC ist der einfachste Weg, um in dieses Spiel einzutauchen, da es derzeit nicht auf Steam verfügbar ist.

Jurassic Park (1993)

Was macht das Jurassic Park (1993) Spiel so ikonisch? Dieses Side-Scrolling-Spiel für die SEGA-Konsole erlaubt es dir, entweder als Dr. Alan Grant oder als Velociraptor zu spielen. Die Möglichkeit, als Dinosaurier zu spielen, macht das Spiel besonders.

Dank der Jurassic Park: Classic Games Collection kannst du dieses klassische Spiel auf Nintendo Switch, PS4, PS5 oder Xbox Series X|S erneut erleben.

LEGO Jurassic World

Warum ist LEGO Jurassic World ein Muss für Fans? Die LEGO-Spiele sind bekannt für ihren Charme, und dieses Spiel bildet da keine Ausnahme. Es adaptiert die Ereignisse von Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park 3 und Jurassic World in LEGO-Form.

Obwohl es ursprünglich in der PS3-Ära veröffentlicht wurde, ist es heute noch leicht zugänglich und bietet Stunden voller Unterhaltung in Form von LEGO-Abenteuern.

Jurassic World Evolution 2

Warum ist Jurassic World Evolution 2 das ultimative Dino-Park-Spiel? Diese Fortsetzung baut auf dem Erfolg des Originals auf und bietet eine immersive Dino-Park-Simulation. Mit hochmodernen Grafiken und einer Vielzahl von Dinosauriern fühlt es sich an, als würdest du deinen eigenen Dino-Park leiten.

Jurassic World Evolution 2 bietet sowohl entspannendes Parkmanagement als auch die Aufregung möglicher Dinosaurierausbrüche. Es ist auf PC über Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich, was es einfach macht, in 2025 zu spielen.

Welche Jurassic Park Spiele gehören zu deinen Favoriten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!