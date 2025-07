Jurassic World Rebirth im Kino – Ein Abenteuer mit Gänsehautgarantie!

Jurassic World Rebirth ist jetzt in den Kinos und bietet trotz der fehlenden IMAX-Version ein aufregendes Abenteuer auf der großen Leinwand. Es ist zwar nicht das originale Jurassic Park, aber es versucht sein Bestes, die Magie einzufangen, Dinosaurier lebendig zu sehen. Auch wenn es nicht ganz an den Klassiker von Steven Spielberg herankommt, schafft es Rebirth doch, mehrfach für Gänsehaut zu sorgen. Das ist ein großes Kompliment, wenn man bedenkt, dass wir inzwischen 32 Jahre vom ersten Film entfernt sind und die Reihe mittlerweile sieben Filme umfasst.

Jurassic Park Filme: Die Rangliste

Wie schneidet Jurassic World Rebirth im Vergleich ab? Es gibt einen klaren Favoriten in der Jurassic-Reihe, aber bei den anderen Plätzen gehen die Meinungen auseinander. Hier ist unsere Rangliste der sieben Filme, inklusive Jurassic World Rebirth.

Platz 7: Jurassic World Dominion

Warum floppt Jurassic World Dominion? Eine vertane Chance. Die Filmemacher brachten alle drei Hauptdarsteller des ursprünglichen Jurassic Park zusammen, drehten den Film jedoch über Insekten. Besonders enttäuschend ist, dass Dominion das Potenzial hatte, das zu zeigen, worauf wir zwei Filme lang gewartet hatten: Dinosaurier, die mit Menschen koexistieren. Doch der Film ist ein träge dahinziehender Streifen ohne wirkliche Spannung. Selbst mit den Heuschrecken fehlt es an Bedrohung. Ein Lichtblick sind DeWanda Wise und Dichen Lachman in ihren Rollen als Kayla Watts und Soyona Santos. Auch die Übernahme der Elternrolle durch Owen Grady und Claire Dearing ist etwas fesselnd. Doch am Ende geht es hier um Dinosaurier, und stattdessen bekommen wir einen Film über einen alternden Tech-Bro, der riesige Insekten erschafft.

Platz 6: Jurassic Park III

Was macht Jurassic Park III besser als Dominion? Einige Aspekte von Joe Johnstons Jurassic Park III sind bewundernswert. Er fängt den Geist des Originals besser ein als die meisten Jurassic World Filme. Doch der Film wirkt gehetzt. Mit nur 92 Minuten ist er ein kurzer Ritt, aber das schnelle Ableben der meisten Nebencharaktere mindert die Spannung. Einige Szenen stechen hervor, wie das Klingeln eines Telefons aus dem Inneren eines Dinosauriers. Doch die Szene, in der Grant von einem sprechenden Raptor träumt, gehört zu den schlechtesten der ganzen Reihe.

Platz 5: Jurassic World: Das gefallene Königreich

Was macht diesen Film zu einem gemischten Erlebnis? Jurassic World: Das gefallene Königreich ist ein zweigeteilter Film. Die erste Hälfte ist ein Remake von Vergessene Welt, das in einem Vulkanausbruch gipfelt. Die zweite Hälfte ist ein Gruselfilm mit einer Raptor-Version des Indominus Rex. Die Charaktere treffen einige der dümmsten Entscheidungen der gesamten Reihe, wie das Betreten des Käfigs des Indoraptors, nur um getötet zu werden.

Platz 4: Jurassic World Rebirth

Was macht Rebirth sehenswert? Jurassic World Rebirth und Jurassic World sind nahezu gleichwertig. Beide Filme ehren die Vergangenheit der Reihe. Rebirth bietet ein einfaches Abenteuer voller spannender Momente, auch wenn es vorhersehbar ist. Die Missionen der Charaktere sind unterhaltsam, obwohl man sich mehr praktische Effekte gewünscht hätte.

Platz 3: Jurassic World

Warum war Jurassic World ein Erfolg? Die Aussicht auf einen funktionsfähigen Jurassic Park machte Jurassic World zum erfolgreichsten Film des Sommers 2015. Trotz einiger unsinniger Charakterentwicklungen und Entscheidungen, wie dem Verhalten von Vic Hoskins gegenüber den Raptoren, bleibt der Film ein unterhaltsames Erlebnis.

Platz 2: Vergessene Welt: Jurassic Park

Was macht diesen Film so einzigartig? Vergessene Welt: Jurassic Park ist der Versuch, die Magie des Originals einzufangen, und das mit einer dunkleren Tonalität. Einige Szenen sind intensiv und bieten Momente der Unsicherheit. Auch wenn der T-Rex in San Diego für Verwirrung sorgt, bleibt der Film ein spannendes Abenteuer.

Platz 1: Jurassic Park

Warum bleibt Jurassic Park unerreicht? Jurassic Park bietet die perfekte Mischung aus Spannung, Casting und Abenteuer. Spielberg schuf einen zeitlosen Klassiker, der mit einer ausgewogenen Mischung aus CGI und praktischen Effekten auch heute noch begeistert. Die Charaktere und ihre Erlebnisse mit den Dinosauriern sind der wahre Grund für die anhaltende Faszination.

Was hältst du von der Rangliste? Teile deine Meinung in den Kommentaren!