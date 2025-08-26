Neuer Dino-Film Primitive War begeistert mit 90% Publikumsliebe

Ein neuer Dinosaurierfilm hat diesen Sommer die Kinos erobert und bietet der Jurassic Park-Reihe ernsthafte Konkurrenz. Die Originalversion von Jurassic Park aus dem Jahr 1993, unter der Regie von Steven Spielberg, revolutionierte die Filmindustrie durch den innovativen Einsatz von computergenerierten Bildern (CGI) und praktischen Animatronic-Effekten, um die massiven und furchteinflößenden Dinosaurier zum Leben zu erwecken. Dieser Film bleibt einer der größten Sommer-Blockbuster aller Zeiten und startete eine der umsatzstärksten Filmreihen. Doch ein neuer Film, der 2025 veröffentlicht wurde, überholt bereits die meisten Filme der Jurassic Park und Jurassic World-Reihe auf Rotten Tomatoes.

Primitive War: Der neue Herausforderer

Was macht Primitive War so erfolgreich? Der Film unter der Regie von Luke Sparke, basierend auf dem Roman von Ethan Pettus aus dem Jahr 2017, debütierte diesen August. Primitive War bietet eine frische Rotten Tomatoes Popcornmeter-Wertung und lässt das Publikum in eine packende Geschichte eintauchen, die im Dschungel von Vietnam im Jahr 1968 angesiedelt ist. Der Film folgt einer Gruppe amerikanischer Soldaten, die während einer Rettungsmission in einem vietnamesischen Tal von prähistorischen Dinosauriern angegriffen werden. Mit einer Publikumsbewertung von 90 % übertrifft der Film alle Jurassic Park-Filme außer dem Original von 1993.

Wie schneidet Primitive War im Vergleich ab? Die 90%ige Bewertung von Primitive War stellt die niedrigste Bewertung der Jurassic Park-Reihe, Jurassic Park III aus dem Jahr 2001 mit nur 37 % Publikumswertung, weit in den Schatten. Auch der jüngste Teil der Franchise, Jurassic World Rebirth, der im Juli 2025 mit Scarlett Johansson in den Hauptrollen veröffentlicht wurde, erzielt nur eine 71%ige Publikumsbewertung.

Kritikerstimmen und visuelle Effekte

Wie beurteilen Kritiker den Film? Während Primitive War bei den Zuschauern punkten kann, ist die Kritikerbewertung mit 50 % eher gemischt. Diese Wertung liegt jedoch immer noch über drei Jurassic Park-Filmen: Jurassic Park III (49 %), Jurassic World: Das gefallene Königreich (47 %) und Jurassic World: Dominion (29 %).

Was macht die visuellen Effekte von Primitive War aus? Der Film wird für seine beeindruckenden visuellen Effekte und realistischen Dinosaurier-Designs gelobt. Im Gegensatz zu vielen anderen Dinosaurierfilmen kombiniert Primitive War den Schrecken der gigantischen prähistorischen Raubtiere mit der Intensität des Vietnamkriegs, was eine packende und actiongeladene Erzählung von Anfang bis Ende bietet.

Die Zukunft von Dinosaurierfilmen

Wie könnte sich das Genre weiterentwickeln? Obwohl Jurassic Park als ikonisch und bahnbrechend gilt, zeigt Primitive War, dass es noch Raum für Innovation im Dinosaurierfilm-Genre gibt. Durch die Verknüpfung von historischen Elementen mit Sci-Fi-Elementen und einer spannenden Erzählung schafft es der Film, eine neue Nische zu besetzen und dem Publikum eine alternative Sicht auf Dinosauriergeschichten zu bieten.

Alles in allem ist Primitive War ein solider Film für alle, die nach einer Alternative zu den Jurassic Park-Filmen suchen. Der Film läuft derzeit in den Kinos. Was denkst du über den aktuellen Erfolg von Primitive War? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren mit uns!