Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir präsentieren euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filmen, Dokus, Anime und Co, die dem Programm des Streaming-Dienstes vom Montag, den 14. bis einschließlich Sonntag, den 20. September 2020 hinzugefügt werden.

Diese neuen Inhalte gibt es auf Netflix

Mit der neuen Horrorserie „Ratched“ setzt „American Horror Story“-Serienmacher Ryan Murphy für den Streaminganbieter exklusiv die Vorgeschichte der sadistischen Krankenschwester Mildred Ratched (gespielt von Sarah Paulson) aus dem Filmklassiker „Einer flog über’s Kuckucksnest“ mit Jack Nicholson um. Gezeigt wird die innere Verwandlung einer jungen Krankenschwester in ihrer neuen Wirkungsstätte, einer Psychiatrie, in der fragwürdige Methoden angewendet werden und an der Mildred Ratched schon bald Gefallen findet.

Ein weiteres Highlight der Woche ist der Thriller „The Devil All The Time“ („Das Handwerk des Teufels“) über einen korrupten Sheriff und einen skrupellosen Pfarrer in einer Kleinstadt der 50er Jahre mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland, dem neuen Batman-Darsteller Robert Pattinson sowie Bill Skarsgård und Mia Wasikowska prominent besetzt.

In der schwarz-humorigen Serie „Das letzte Wort“ mit Anke Engelke als Beerdigungsunternehmerin geht eine weitere deutsche Eigenproduktion an den Start. Zum Abschluss der Woche dürfen sich die jungen Fans auf das Animationsabenteuer „Jurassic World: Neue Abenteuer“ der beliebten Dino-Reihe freuen, über eine Gruppe Jugendlicher, die auf der legendären Insel Nublar ein hochmodernes Abenteuercamp inmitten von freilebenden Dinosaurier besuchen – bis es zum Ausbruch kommt.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im September 2020 neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Alle Neuheiten im September 2020 im Überblick – Serien, Filme, Dokus

Alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch im Folgenden aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser September-Woche

Dienstag, 15. September

Eingefroren: Hoffnung auf ein zweites Leben ( Original )

) Die Geschichte des Tacos: Ausgabe 2 ( Original )

) Izzy und die Koalas ( Original )

) Michael McIntyre: Showman (Original)

Mittwoch, 16. September

Baby: Staffel 3 ( Original )

) Criminal: Vereinigtes Königreich: Staffel 2 ( Original )

) Der letzte Flug der Challenger ( Original )

) Der Sanitäter ( Original )

) MeatEater: Staffel 9 ( Original )

) Sing On! USA ( Original )

) The Devil all the Time ( Original )

) Zeichen: Staffel 2 (Original)

Donnerstag, 17. September

Das letzte Wort ( Original )

) Dragon’s Dogma (Original)

Freitag, 18. September

American Barbecue Showdown ( Original )

) Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 4 ( Original )

) Jurassic World: Neue Abenteuer ( Original )

) Ratched (Original)