Jurassic Park-Filme jetzt komplett auf Peacock streamen – Start im Juni 2025

Die gesamte Jurassic Park-Filmreihe wird endlich auf einem einzigen Streaming-Dienst verfügbar sein. Ab dem 1. Juni 2025 werden alle sechs Jurassic-Titel auf Peacock zu finden sein. Warum ist das wichtig? Dies markiert das erste Mal, dass alle Filme der beliebten Franchise, von Jurassic Park bis Jurassic World: Fallen Kingdom, auf einer Plattform gestreamt werden können. Damit haben Fans die perfekte Gelegenheit, die gesamte Saga vor der Veröffentlichung des neuen Films Jurassic World Rebirth am 2. Juli 2025 zu erleben.

Peacock, ein Streaming-Dienst von NBCUniversal, erweitert sein Angebot und bietet diese Filme in einem seiner Premium-Abonnements an. Mit der baldigen Veröffentlichung von Jurassic World Rebirth ist der Zeitpunkt ideal für ein solches Streaming-Event. Wo kann ich diese Filme sehen? Du kannst sie dir auf Peacock anschauen, das in Deutschland über verschiedene Abonnement-Optionen verfügbar ist.

Was macht die Jurassic Park Reihe aus?

Was ist das Besondere an den Jurassic Park Filmen? Die Jurassic Park-Franchise ist bekannt für ihre beeindruckenden Dinosaurier-Darstellungen, die durch eine Mischung aus Animatronics und computergenerierten Bildern zum Leben erweckt werden. Die Filme haben das öffentliche Interesse an Dinosauriern maßgeblich beeinflusst und gelten als Klassiker des Science-Fiction-Genres.

Die Geschichte dreht sich um einen Themenpark mit geklonten Dinosauriern, die aus fossilierten DNA-Spuren rekonstruiert wurden. Dieses Abenteuer beginnt mit dem ersten Film aus dem Jahr 1993, der von Steven Spielberg inszeniert wurde, und setzt sich bis hin zu den jüngsten Jurassic World Filmen fort.

Peacock und seine Abonnement-Optionen

Welche Angebote gibt es bei Peacock? Peacock bietet verschiedene Abonnement-Optionen an, darunter ein Premium-Modell, das Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von NBCUniversal-Inhalten bietet. Seit Januar 2023 ist der kostenlose Zugang für Neukunden nicht mehr verfügbar, es sei denn, ihr bestehendes Abonnement endet. Mit über 41 Millionen zahlenden Abonnenten ist Peacock eine bedeutende Plattform im Streaming-Bereich.

Das Angebot von Peacock umfasst nicht nur Filme, sondern auch Serien, Nachrichten und Sportübertragungen. In Deutschland ist Peacock Teil des Xfinity StreamSaver-Bundles, das in Kooperation mit Apple TV+ und Netflix angeboten wird.

Weitere Highlights auf Peacock im Juni

Welche anderen Filme starten auf Peacock? Neben der Jurassic Park-Reihe gibt es zahlreiche weitere Filmhighlights, die am 1. Juni 2025 auf Peacock erscheinen. Dazu gehören Klassiker wie The Big Lebowski, Dirty Dancing und The Matrix sowie neuere Filme wie Fifty Shades of Grey und Happy Gilmore. Die vollständige Liste der Neuzugänge umfasst:

Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

Anna and The Apocalypse

The Best Man

The Big Lebowski

The Birdcage

Blue Crush

Bride of Chucky

The ‘Burbs

Capote

Captain Phillips

The Chronicles of Riddick

A Cowgirl’s Story

Daddy Day Care

The Day After Tomorrow

Death Wish

Deep Rising

Dirty Dancing

Dirty Dancing 2: Havana Nights

Erin Brockovich

A Fantastic Woman

Fifty Shades Darker

Fifty Shades Freed

Fifty Shades of Grey

Force Majeure

Happy Gilmore

Horrible Bosses

Horrible Bosses 2

Hot Fuzz

How I Live Now

I am Legend

Jack Reacher

Jennifer’s Body

Jumanji (1995)

Jurassic Park

Jurassic Park III

Jurassic World

Jurassic World: Fallen Kingdom

Kick-Ass 2

Knock Knock

The Land Before Time

Land Before Time II: The Great Valley Adventure

Land Before Time III: The Time of The Great Giving

The Lost World: Jurassic Park

Mamma Mia!

The Matrix

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

The Mechanic

Megamind

Milk

My Little Pony: The Movie

Pariah

Patch Adams

Pitch Black

The Producers (2005)

Riddick

Runaway Bride

Safe House

Saved!

Scooby-Doo

Seed of Chucky

Shaun of The Dead

Stonewall

Take This Waltz

To Wong Foo, Thanks For Everything! Julie Newmar

Tombstone

Up In The Air

Van Helsing

Walking Tall

Wedding Crashers

The Wedding Date

White Bird in a Blizzard

Who We Are – A Chronicle of Racism in America

The World’s End

Mit dieser beeindruckenden Auswahl an Filmen und der kompletten Jurassic Park-Reihe bietet Peacock im Juni 2025 ein umfangreiches Angebot für alle Filmfans. Was denkst du über die Möglichkeit, alle Jurassic-Filme an einem Ort zu streamen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!