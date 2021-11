Mit „Ice Age – Kollision voraus!“ erschien 2016 der fünfte und bisher letzte Kinofilm rund um eine besondere Herde bestehend aus zwei Mammuts, zwei Opossums, einem Faultier und einem Säbelzahntiger. Anlässlich des Disney Plus Days verkündete der Konzern heute das Comeback des Franchise und dieses erscheint in Form eines neuen Animationsfilms exklusiv auf Disney Plus.

Ice Age: Neue Geschichte spielt in der Vergessenen Welt

Der Film trägt den Titel „The Ice Age Adventures of Buck Wild“ und rückt das einäugige Wiesel Buck in den Fokus. Dieser muss gezwungenermaßen den Babysitter spielen, denn die beiden Opossums Crash und Eddie haben sich in die Vergessene Welt verirrt, dem gefährlichsten Ort der prähistorischen Erde. Dort wollen sie ein freies Leben als Abenteurer leben, dürften jedoch eher Gefahr laufen, als Dinofutter zu enden.

Im ersten Trailer sind neben dem Trio natürlich auch wieder Manni, Ellie, Sid und Diego zu sehen, die sich auf die Suche nach ihren beiden Freunden begeben. Einzig vom Säbelzahn-Eichhörnchen Scrat fehlt noch jede Spur. Ob dieser die Suche nach der Eichel seiner Träume inzwischen aufgegeben hat?

Anders als die Vorgänger entsteht „The Ice Age Adventures of Buck Wild“ übrigens nicht mehr bei Blue Sky Studios. Das Unternehmen wurde im April 2021 von Disney geschlossen. Der neueste Ableger des Franchise entsteht nun bei 20th Century Animation, die derzeit unter anderem an „The Bob’s Burgers Movie“ arbeiten. Regie führt John C. Donkin, der bisher als Produzent an der „Ice Age“-Reihe mitwirkte.

❄️ @IceAge is back, and it’s coming to @DisneyPlus! Get ready for a wild prehistoric adventure! Check out the teaser trailer for The Ice Age Adventures of Buck Wild, streaming January 28. pic.twitter.com/I8eZArZ3DH — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 12, 2021

Der neue Animationsfilm „The Ice Age Adventures of Buck Wild“ erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv bei Disney Plus.