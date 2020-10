Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung verwendet bekannte Hyrule-Karte aus BotW

Im Rahmen einer Nintendo Treehouse, einer hauseigenen Präsentationsplattform für Neuigkeiten, hat das Unternehmen Details zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung geteilt. Während es auf der einen Seite eine für viele wichtige Änderung in Hinsicht auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt, wird es auf der anderen Seite eine Sache übernehmen.

Vertrautes in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – good old Hyrule!

Wie wir auf dem nachfolgenden Schaubild erkennen können, wird die Karte aus BotW übernommen. Es sollen ein paar grafische Updates in Hinsicht auf den Look und die Animationen stattfinden, doch im Kern bleibt uns das bekannte Hyrule erhalten.

Access the full map of Hyrule from the top of a Sheikah Tower in between stages! #HyruleWarriors #NintendoTreehouseLive pic.twitter.com/QlmQ5ie4KJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020

In „Hyrule Warriors“ läuft es jedoch ein wenig anders ab als in der offenen Welt von BotW. Die Spieler wählen ihr Level über die Map aus und kämpfen dann im jeweiligen Level. Unklar ist derzeit immer noch, ob es wirklich die gesamte Map ist, die spielbar gemacht wird.

Wissenswert ist außerdem, dass es so etwas wie einen Schmied gibt. Hier kann man die Waffen, die nicht zerbersten wie in BotW, ein wenig verbessern. Zum Aufwerten der Waffen benötigt ihr Ressourcen.

Übrigens wird Kochen ebenfalls wieder relevant sein. Das wird also auch aus BotW übernommen. Der Jagd nach Rezepten steht demnach auch hier nichts mehr im Wege.

Bis der Nachfolger The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint, ist also für Nachschub gesorgt, die die Fanbase unterhält. Werdet ihr zugreifen, wenn der Titel am 20. November 2020 für die Nintendo Switch erscheint? Das Spiel kann schon jetzt vorbestellt werden!