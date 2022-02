Die Phantom-Maschinen (Specters) sind anders als alle anderen Maschinen, die ihr in Horizon Forbidden West bislang gesehen habt. Die Auseinandersetzungen mit diesen hochentwickelten Maschinen können zudem dank ihrer herausragenden Fähigkeiten zur Herausforderung werden. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr sie besiegen könnt.

Horizon Forbidden West Guide: Das Phantom besiegen

Bei den Phantomen handelt es sich um hochentwickelte Kampfdrohnen der Zeniths mit speziellen Fähigkeiten, die sonst keine andere der normalen Maschinen im Spiel besitzen. Die Maschine besitzt nämlich eine Panzerung aus goldenen Platten mit Nano-Technologie, die sie nach Abtrennung wieder selbst befestigen kann. Ihr müsst also schnell sein und in kurzer Zeit viel Schaden anrichten, bevor die Maschine ihre Panzerung regeneriert. Zudem verwandeln sich die Platten in Waffen, mit denen sie euch fortwährend angreift.

Schnappt euch die Phantom-Pulskanone

Am Rücken der Maschine befindet sich eine schnell feuernde Energiewaffe für große Distanzen. Ihr könnt diese Pulskanone abtrennen und selbst als schwere Waffe gegen das Phantom nutzen.

Zielt auf explodierende Bauteile

Am Kopf des Phantoms befindet sich die Schockeinheit. Ihr könnt sie erst anvisieren, wenn die regenerierenden Nano-Platten zerstört wurden. Visiert die Schockeinheit mit dem Fokus an und teilt genug Schaden aus, damit dieses Bauteil explodiert. Dadurch erleidet das Phantom ein gutes Stück an Schaden. Ebenfalls nach Entfernen der schützenden Nano-Platte erreichbar ist die Plasmaeinheit am Hinterteil der Maschine. Trefft sie oft genug und sie detoniert.

Regenerationsfähigkeit blockieren

Ihr könnt die Regenerationsfähigkeit der Maschine blockieren, indem ihr die Regenerationseinheit an der Brust der Maschine beschädigt. Es handelt sich dabei um ein relativ kleines Bauteil. Ihr solltet es also mit dem Fokus anvisieren und die Konzentration für genaue Schüsse nutzen. Ihr könnt das Bauteil nicht komplett zerstören, weswegen die Fähigkeit nur zeitweise unterbrochen werden kann.

Fähigkeiten durch Abtrennung von Bauteilen deaktivieren

Direkt unter der Pulskanone befinden sich die Vektordüsen. Damit verstärkt das Phantom seine Sprungangriffe mit Feuer. Diese Fähigkeit könnt ihr mit der Zerstörung der Vektordüsen deaktivieren.

Generell ist das Phantom anfällig gegen Säure- und Plasmaschaden. Ihr solltet der Maschine also mit diesen Elementen fortwährend zusetzen. Eine Schwachstelle, die besonders viel Schaden verursacht, ist der Kontroll-Nexus am Hinterteil des Phantom. Es befindet sich direkt unter dem Schweif. Diese Maschine kann nicht überbrückt werden.