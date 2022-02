Seit etwas mehr als einer Woche können Fans wieder durch die postapokalyptischen Weiten von Aloys Welt in Horizon Forbidden West streifen. Kritiker feiern das Spiel für seine Grafik und das unterhaltsame Gameplay. Auf Metacritic punktet die PS5-Version momentan mit satten 88 Punkten, auch wenn es im User-Score Opfer von Review-Bombing wurde.

Wir sind in unserem Test jedenfalls davon begeistert, was Guerrilla Games in ihrem neuesten Open-World-Abenteuer auf unsere Bildschirme gezaubert haben:

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Das Spiel ist nun lange genug auf dem Markt, sodass Fans langsam alle Ecken und Winkel der Welt darin erkunden konnten. Es zeichnet sich ab, dass einige Inhalte, die in den letzten Monaten im Vorfeld gezeigt wurden, es nicht in das endgültige Produkt geschafft haben.

Inhalte fehlen in Horizon Forbidden West

Wie immer schauen einige Fans ganz genau hin. So ist es auch bei Guerrilla Games‘ neuestem Abenteuer „Horizon Forbidden West“. Der Reddit-Nutzer jmcc84 entdeckte als erster eine Diskrepanz zwischen dem fertigen Spiel und einem Gameplay-Trailer, der vor dem Release veröffentlicht wurde.

Insbesondere eine Mission, die während einer State of Play im Mai 2021 von PlayStation vorgestellt wurde, ist im eigentlichen Spiel nicht enthalten. In der Mission zeigt Entwickler Guerrilla Games, wie der Charakter Erend von Aloy in einem Kampf mit einem Tremortusk gerettet wird. Während das gezeigte Gebiet im Spiel vorkommt, existiert die Mission nicht. Hier könnt ihr selbst einen Blick auf die besagte Mission werfen.

Normale Praxis in der Games-Branche

Der Reddit-User jmcc84 teilte seinen Fund und die Enttäuschung über das Fehlen der Mission mit der Community. Einige Fans kommentierten den Reddit-Post und wiesen darauf hin, dass die Mission wahrscheinlich nie in „Horizon Forbidden West“ hätte erscheinen sollen. Stattdessen war dies als „vertical slice“ also als „Querschnitt“ gedacht. In der Videospielbranche handelt es sich hierbei um ein im Vorfeld gescriptetes Stück Gameplay-Material, das zwar nicht das endgültige Spiel darstellt, aber zeigt, wie es aussehen könnte.

Dabei sollten wohl so viele neue Gameplay-Mechaniken gezeigt werden wie möglich, ohne zu viel über die Story des Spiels zu verraten. Etwas Ähnliches soll das Studio auch schon für den Vorgänger Horizon Zero Dawn getan haben. Auch hierzu gibt es einen vergleichbaren Trailer von der E3 aus dem Jahr 2016. So können Spieler*innen im Vorfeld eine Vorstellung davon bekommen, was im fertigen Spiel auf sie wartet, ohne gespoilert zu werden.

Horizon Forbidden West – Grafikmodus oder Leistungsmodus: Welcher ist besser?

Habt ihr das Spiel auch schon durch und diese Mission vermisst? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!