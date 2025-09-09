Hollow Knight: Silksong-Patch senkt Schwierigkeit, Steel Soul-Cheat entdeckt

Hollow Knight: Silksong erhält bald seinen ersten Patch, der das Spiel etwas einfacher machen wird. Die Entwickler versprechen unter anderem eine leichte Schwierigkeitssenkung bei den frühen Bossgegnern Moorwing und Schwester Splitter. Doch was, wenn du das Spiel aus irgendeinem Grund schwieriger gestalten möchtest? Hier kommt die Steel Soul-Modus ins Spiel, ein Permadeath-Modus, der bereits im ursprünglichen Hollow Knight nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet wird.

Dieses Feature macht das Spiel deutlich anspruchsvoller: Wie im echten Leben gibt es kein Zurück, wenn du einmal stirbst. Im Gegensatz zum ursprünglichen Spiel ist der Steel Soul-Modus in Silksong nicht auf wiederholte Durchläufe beschränkt. Du kannst ihn sofort freischalten, indem du im „Extras“-Menü den Code Oben, Unten, Oben, Unten, Links, Rechts, Links, Rechts auf deinem Controller eingibst.

Der versteckte Cheat-Code

Wie wurde der Cheat-Code entdeckt? Ein Reddit-Benutzer namens Buttnugtaster fand heraus, dass dieser Code, abgesehen von ein paar Tastenkombinationen, auf dem berühmten Konami-Code basiert. Dieser Cheat-Code wurde 1985 von Kazuhisa Hashimoto für die Spielentwicklung erstellt und hat sich seitdem in zahlreichen anderen Spielen etabliert. Die Anwendung des Codes in Silksong ist ein nettes Easter Egg für alle Fans von Cheat-Codes.

Ich habe diesen Code selbst getestet und kann bestätigen, dass er funktioniert. Nachdem ich Silksong gestartet habe, ging ich direkt ins „Extras“-Menü, gab den Code ein, der Bildschirm blinkte und ein „boooosh“-Sound ertönte. Der Steel Soul-Modus war dann verfügbar, wenn ich ein neues Spiel startete.

Der Patch und seine Auswirkungen

Was bringt der kommende Patch? Für diejenigen, die weniger leiden möchten, gibt es gute Nachrichten: Der erste Patch von Silksong wird nächste Woche veröffentlicht. Er verspricht nicht nur eine Verringerung der Schwierigkeit bei bestimmten Bossen, sondern bringt auch andere Verbesserungen mit sich. Du kannst bereits jetzt im öffentlichen Beta-Zweig auf Steam und GOG sehen, was dich erwartet.

Tipps und Tricks für Silksong

Wo finde ich weitere Anleitungen zu Silksong? Möchtest du dein Spielerlebnis optimieren, stehen dir zahlreiche Anleitungen zur Verfügung. Hier sind einige der Themen, die du entdecken kannst:

Wenn du bereit bist, dich direkt in den Steel Soul-Modus von Silksong zu stürzen, liegt die Option nun für dich bereit. Einige wenige haben es bereits ausprobiert und es geschafft. Was hältst du von diesem herausfordernden Modus? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren!