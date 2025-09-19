Hollow Knight Silksong Guide – So erreichst du jedes Ende im Spiel

In Hollow Knight: Silksong erwarten dich verschiedene Enden, die du je nach deinen Entscheidungen und Handlungen im Spiel erreichen kannst. Jedes Ende bietet eine einzigartige Perspektive auf Hornets Reise durch Pharloom. Hier erfährst du, wie du jedes dieser Enden freischalten kannst.

Silksong Ende: Weaver Queen

Wie erreichst du das Weaver Queen Ende? Um dieses Ende zu erreichen, musst du Großmutter Silk am Ende von Akt 2 besiegen. Dies ist das Standardende von Silksong, wenn du Akt 2 abschließt und den letzten Boss besiegst, ohne die Silk and Soul Quest abzuschließen, die Zugang zu Akt 3 gewährt.

In diesem Ende bindet Hornet Großmutter Silk und nimmt all ihre Seide, wodurch sie im Wesentlichen zur neuen Gottheit von Pharloom wird. Hornet wird zuletzt in einem Kokon aus Seide gesehen, wo sie sich zu einem höheren Wesen entwickelt. Du kannst nach diesem Ende weiterspielen, um Akt 3 freizuschalten, falls du das möchtest.

Silksong Ende: Twisted Child

Was sind die Anforderungen für das Twisted Child Ende? Um dieses dunklere Ende zu erreichen, musst du Großmutter Silk besiegen, während du mit dem Verdorbenen Knospe infiziert bist. Das Ende zeigt, wie sowohl Hornet als auch Großmutter Silk von dem Verdorbenen Knospe verzehrt werden, was vermutlich den finsteren Plan von Greyroot erfüllt.

Um dich zu infizieren, musst du den Verdorbenen Knospe in Bilewater finden, die Zeremonie der Bestäubung für Greyroot in Shellwood abschließen und sie dann zu ihr bringen. Beachte, dass du dieses Ende nicht mehr erreichen kannst, wenn du die Verdorbene Knospe über die Infestation Operation Quest entfernst.

Silksong Ende: Snared Silk

Wie schaltest du das Snared Silk Ende frei? Um dieses Ende zu erreichen, musst du die Anforderungen für die Silk and Soul Quest erfüllen, diese abschließen und dann Großmutter Silk besiegen, um Akt 3 zu betreten. In diesem Ende wird Großmutter Silk durch eine Falle des Verwalters von Songclave aus der Macht entfernt, anstatt ersetzt zu werden.

Nachdem du den Boss besiegt hast, hast du die Möglichkeit, dein Needolin zu spielen, anstatt Großmutter Silk zu binden. Der Verwalter stellt sich als Schneckenschamane heraus, und die Falle öffnet ein Portal zur Leere. Akt 3 schaltet zusätzliche Bosse und Quests frei und verändert den Zustand der Welt von Pharloom.

Silksong Ende: Sister of the Void

Was ist der wahre Abschluss von Silksong? Der wahre Abschluss von Silksong wird erreicht, indem du Akt 3 abschließt und Verlorene Lace im Abgrund besiegst. Du musst die Quests The Dark Below und The Old Hearts abschließen, um Zugang zum Abgrund in Akt 3 zu erhalten.

In diesem Ende kämpfst du, um Lace von der Leere zu befreien, die an ihr haftet. Am Ende des Kampfes gibt Großmutter Silk dir ihre letzte Kraft, damit du mit Lace aus der Leere fliehen kannst. Dies ist das Ende, das du erreichen wirst, wenn du das Spiel in Akt 3 abschließt.

Silksong Epilog: Passing of the Age

Wie bekommst du den Epilog von Silksong? Der Epilog kann nach deinem Akt 3 Ende freigeschaltet werden, wenn du die Passing of the Age Quest abschließt und Mister Mushroom in allen sieben Standorten findest. Der Epilog zeigt Mister Mushroom, wie er durch den Himmel über der Namenlosen Stadt fliegt, was möglicherweise auf zukünftige Ereignisse oder DLCs hinweist.

Diskutiere gerne in den Kommentaren, welches Ende dir am besten gefallen hat und warum!