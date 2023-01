Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

BELIEBTE NEWS

Videospiel-Verfilmungen: Diese Filme und Serien starten 2023

Preisanstieg in 2023 kommt: Spiele bald teurer?

Zelda: Tears of the Kingdom – Leak zeigt limitierte Switch OLED Edition

Hogwarts Legacy: Stornierte Vorbestellungen sorgen für Ärger

ProSieben MAXX bestätigt neue Boruto- und One Piece-Episoden für 2023

MediaMarkt Aktion: 3 Nintendo Switch-Spiele für nur 111 Euro

The Last of Us: HBO veröffentlicht Behind-the-Scenes-Video zur Serie

Ist One Piece Drip überhaupt legal?

The Last of Us: Diese Schauspielerinnen sollten eigentlich Ellie spielen

Nerd in the Dirt: Ist Trymacs Show erfolgreicher als 7 vs. Wild Staffel 2?