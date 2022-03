Hogwarts Legacy: Kein spielbares Quidditch?

Erst vor wenigen Tagen hat Warner Bros. einen ganzen Haufen an neuen Infos zum von Avalanche entwickelten Action-RPG Hogwarts Legacy veröffentlicht. Es gab einen ausführlichen Trailer, durch den jede Menge Details ersichtlich wurden, sodass wir uns jetzt ein deutlich besseres Bild von dem Titel machen können.

Hogwarts Legacy: Erstes Gameplay gezeigt – Dieses Game haben sich Harry Potter-Fans immer gewünscht!

Nach der State of Play, bei der das im Harry Potter-Universum angesiedelte Spiel vorgestellt wurde, gab es viele positive Aspekte, die das Spiel zu einem Traum für Fans machen könnten. Ein kleiner Wermutstropfen könnte allerdings all jene erwarten, die sich gerne virtuell in die Sportart Quidditch gestürzt hätten.

Hogwarts Legacy: Auffällig wenige Infos zu Quidditch

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass die in der Zauberwelt so beliebte Sportart in „Hogwarts Legacy“ fehlen wird. Tatsächlich gibt es bisher noch überhaupt keine Aussage dazu. Angesichts der vielen Informationen, die erst kürzlich bekannt gegeben wurden, verwundert es doch sehr, dass Quidditch mit keinem Wort erwähnt wird.

Im Trailer gibt es eine kurze Szene, in der eine der Nebenfiguren auf einem Besen zu sehen ist, während sie eine Montur trägt, die den Quidditch-Uniformen ähnlich sieht. Es ist also davon auszugehen, dass Quidditch in irgendeiner Form im Spiel zu finden sein wird. Ob wir uns allerdings selbst auf die Suche nach dem goldenen Schnatz begeben dürfen, ist weiterhin unklar.

Auch das offizielle FAQ von „Hogwarts Legacy“ macht hier wenig Hoffnung. Wie schon im Trailer wird der Besen hier in erster Linie als Fortbewegungsmittel beschrieben, darüber hinaus soll es auch spezielle Rennen geben. Von Quidditch ist aber auch hier keine Spur.

Was ist Quidditch?

Quidditch ist in der Zauberwelt von Harry Potter in etwa das, was Fußball in unserer Welt ist. Gespielt wird auf fliegenden Besen und es gilt, einen Ball durch einen der drei Ringe der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Darüber hinaus gibt es wild herumfliegende kleinere Bälle, die auf andere Spieler*innen abgelenkt werden können.

Das Spiel endet, wenn der goldene Schnatz gefangen wird. Dabei handelt es sich um einen kleinen goldenen Ball mit Flügeln, der schwer zu erkennen und außerdem besonders wendig ist. Normalerweise gewinnt das Team, dessen Sucher*in den Schnatz fängt, bei ausreichend großem Punktevorsprung kann aber auch das andere Team erfolgreich sein.

Fliegen in Hogwarts Legacy: Spiel gibt euch Besen und magische Tierwesen an die Hand

Quidditch ist ein wichtiger Teil der Zaubererwelt, im vierten Teil der Hauptreihe reisen Harry und Ron so zum Beispiel zur Quidditch-WM, einem riesigen Event. Auch bei Fans der Bücher und Filme ist die Sportart sehr beliebt und es wäre durchaus eine kleine Enttäuschung, wenn „Hogwarts Legacy“ diesen wichtigen Teil nicht beinhalten würde.