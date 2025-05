Hogwarts Legacy mit 70% Rabatt und Upgrade-Option für Nintendo Switch 2

Die Vorfreude auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 wird durch ein verlockendes Angebot für das Spiel Hogwarts Legacy noch gesteigert. Obwohl die neue Konsole noch nicht auf dem Markt ist, bietet der eShop der Nintendo Switch bereits einen beachtlichen Rabatt auf dieses Spiel an. Anstatt des regulären Preises von 59,99 Euro, kannst du Hogwarts Legacy jetzt für nur 17,99 Euro erwerben. Dies bedeutet eine Ersparnis von 70% gegenüber dem regulären Preis.

Neben diesem Rabatt gibt es noch ein weiteres attraktives Angebot: Nach dem Kauf des Spiels auf der aktuellen Switch kannst du für zusätzliche 10 Euro auf die Version für die Nintendo Switch 2 upgraden. Somit belaufen sich die gesamten Kosten für das Spiel auf der neuen Plattform auf nur 27,99 Euro.

Hogwarts Legacy als Vorreiter für Drittanbieter-Updates

Welche Bedeutung hat dieses Angebot für andere Spiele? Hogwarts Legacy sticht als eines der ersten Drittanbieter-Spiele hervor, das ein Upgrade für die Nintendo Switch 2 anbietet. Neben den Titeln von Nintendo wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land, zeigt sich WB Games hier besonders innovativ. Dies könnte ein gutes Zeichen für weitere Drittanbieter sein, insbesondere für zukünftige Veröffentlichungen von WB Games.

Ein weiteres interessantes Detail ist die Veröffentlichung von Sonic x Shadow Generations, einem weiteren Titel für die Nintendo Switch 2. Sega hat jedoch angekündigt, dass es für dieses Spiel keine Upgrade-Option von der alten Switch geben wird, was im Kontrast zu Hogwarts Legacy steht.

Technische Verbesserungen und Entwicklung

Warum ist Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch 2 von Interesse? Die ursprüngliche Version von Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch erforderte einige technische Kompromisse. Diese wurden von Shiver Entertainment entwickelt, die auch für die Switch-Version von Mortal Kombat 1 verantwortlich sind. Trotz dieser Einschränkungen war Nintendo so beeindruckt, dass sie Shiver Entertainment aus der Embracer Group übernommen haben.

Für die Nintendo Switch 2 versprechen die Entwickler nun, das volle Potenzial der neuen Hardware auszuschöpfen, um ein Spielerlebnis näher an den Versionen für PS5 und Xbox Series X|S zu bieten.

Details zum Rabatt und zukünftige Veröffentlichungen

Wie lange dauert der Rabatt auf Hogwarts Legacy? Der aktuelle Rabatt auf Hogwarts Legacy ist bis zum 18. Mai 2025 verfügbar. Spieler, die vorhaben, das Spiel auf der Nintendo Switch 2 zu erleben, sollten diese Gelegenheit nutzen, solange das Angebot gilt. Das Upgrade für bestehende Besitzer der Switch-Version wird hingegen ohne zeitliche Begrenzung angeboten.

Abschließend stellt sich die Frage, welche weiteren Titel von WB Games noch für ein Upgrade auf die Nintendo Switch 2 in Betracht kommen. Während Mortal Kombat 1 aktuell noch nicht bestätigt ist, könnte dies ein logischer nächster Schritt sein.

Welche Spiele planst du für die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 zu kaufen? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!