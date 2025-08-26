Hogwarts Legacy im Mega-Sale – jetzt zuschlagen und magische Abenteuer erleben!

Hogwarts Legacy ist derzeit so günstig wie noch nie! Wenn du das Spiel bislang verpasst hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es dir zu holen. Der Preis ist im Rahmen des „Zurück nach Hogwarts“-Sale von WB Games auf Steam drastisch gesenkt. Du kannst Hogwarts Legacy für nur 10,95 € kaufen. Auch die Digital Deluxe Edition, die das Hauptspiel sowie den „Dunkle Künste-Garnisonsmütze“ und das „Dunkle Künste-Paket“ beinhaltet, ist für nur 12,75 € erhältlich. Wenn du noch ein wenig mehr investieren möchtest, kannst du für 18,19 € ein zusätzliches Paket erwerben, das alle zuvor genannten Artikel sowie Harry Potter: Quidditch Champions und dessen Deluxe-Paket enthält.

Dieser Sale läuft bis zum 2. September 2025 und bietet dir die Gelegenheit, eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben. Ursprünglich kostete das Spiel 59,99 €, und bisher wurde es nur um 75 % reduziert. Jetzt, mit 80 % Rabatt, ist es ein echtes Schnäppchen.

Warum ist Hogwarts Legacy so beliebt?

Was macht Hogwarts Legacy aus? Das Spiel bietet eine beeindruckende offene Welt, in der du als Schüler der Zauberschule Hogwarts in die magische Welt eintauchen kannst. Du wirst in eine komplett neue Geschichte versetzt, die etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen der Harry-Potter-Bücher spielt. Das Spiel wurde von Avalanche Software entwickelt und von Warner Bros. Games veröffentlicht, und es hat viele Spieler aufgrund seiner detaillierten Weltgestaltung, der fesselnden Geschichte und der spannenden Kämpfe begeistert.

Hogwarts Legacy hat trotz einiger Kontroversen große Erfolge gefeiert. Es erreichte hohe Verkaufszahlen und generierte weltweit über eine Milliarde Dollar Umsatz. Auf Plattformen wie Steam hat es den „Sehr positiv“ Status erreicht und rangiert aktuell auf Platz 12 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern, vor Titeln wie Marvel Rivals, Terraria und Baldur’s Gate 3.

Weitere Spiele im Angebot

Welche anderen Angebote gibt es? Neben Hogwarts Legacy kannst du auch Hollow Knight, ein herausforderndes Action-Platformer-Spiel, das für seine Atmosphäre und seine Spielmechanik gelobt wird, für nur 6,89 € erwerben. Dieses Spiel ist ebenfalls bis zum 1. September 2025 um 50 % reduziert.

Harry Potter: Quidditch Champions ist ein weiteres Highlight. Es bietet eine frische Interpretation des populären Quidditch-Sports aus der Harry-Potter-Welt. Du kannst verschiedene Positionen im Spiel übernehmen, darunter Jäger, Sucher, Treiber und Hüter, und dich in spannenden Mehrspielermodi messen.

Was du über Hogwarts Legacy wissen solltest

Was ist das Besondere an Hogwarts Legacy? Das Spiel ermöglicht es dir, in eine magische Welt einzutauchen, die von den Büchern und Filmen inspiriert ist, jedoch eine eigenständige Geschichte erzählt. Du kannst ikonische Orte wie Hogwarts, Hogsmeade und die schottischen Highlands erkunden und dabei eine Fülle von Quests und Rätseln lösen.

Das Spiel ist bekannt für seine beeindruckende Grafik und seine liebevolle Gestaltung, die die Magie der Harry-Potter-Welt zum Leben erweckt. Wenn du ein Fan von Action-Rollenspielen und Harry Potter bist, ist dieses Spiel ein Muss in deiner Sammlung.

Hast du Hogwarts Legacy schon ausprobiert? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Teile deine Meinung in den Kommentaren!