Derzeit feiert die neue Amazon-Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht als Prequel zur Film-Trilogie einen durchschlagenden Erfolg beim Streaminganbieter Prime Video. Während HdR-Fans Woche für Woche ungeduldig darauf warten, endlich den großen Gegenspieler Sauron zu Gesicht zu bekommen, wie der finstere Lord aus Mordor tausende Jahre vor der HdR-Trilogie den Einen Ring schmiedet „um alle zu knechten…“, dürfen wir uns auf einen neuen Kinofilm freuen.

Nach „Der Hobbit“ und der HdR-Trilogie geht es auf der großen Leinwand mit dem nächsten Kapitel The War of the Rohirrim aus Tolkiens Mittelerde-Saga weiter. Doch anstatt einer weiteren Live-Action-Verfilmung kommt der neue Streifen von Warner als Anime daher. Ein Kinostart ist für April 2024 geplant.

Erste Besetzung bestätigt: Miranda Otto ist auch dabei

Sehr zur Freude aller HdR-Fans wird es ein Wiedersehen mit der Schauspielerin Miranda Otto als Éowyn aus den Filmen geben. Dabei fungiert sie im Original des Anime als Erzählerin aus dem Off, die Rohans Geschichte erzählen wird.

Im Zentrum steht Helm Hammerhand, der von Brian Cox („Succession“) gesprochen wird. Sein Gegner ist der Dunländer Wulf (Luke Pasqualino, „Shadow and Bone“). Die Regie des Anime-Films übernimmt Kenji Kamiyama („Ghost in the Shell: Stand Alone Complex“, „Ultraman“).

Worum geht es in War of the Rohirrim

Der animierte Film spielt knapp 200 Jahre vor den Ereignissen der „Der Herr der Ringe“-Trilogie und handelt von dem stolzen Volk Rohans. Im Zentrum steht Helm Hammerhand, der legendären neunte König Rohans, nach dem die berühmte Festung Helms Klamm benannt wurde.

Der Anführer der Dunländer Wulf sinnt auf Rache für den Tod seines Vaters und greift Hammerhand an. Der Überraschungsangriff zwingt den König und sein Volk zur Flucht in die Hornburg, wo sie eine alles entscheidende Schlacht erwartet. Dabei wird Hammerhands Tochter Hera eine zentrale Rolle einnehmen, die – ähnlich wie Éowyn in HdR – allen Mut zusammennehmen muss, um ihre Leute für den finalen Kampf zu vereinen.

Erste Bilder zum neuen HdR-Film bringt die Olifanten zurück

Derweil sind bereits erste Konzept-Zeichnungen zum Kinofilm „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ erschienen, die zwar von den einzelnen Charakteren noch nichts preisgeben. Dafür aber einen beeindruckenden Ersteindruck abliefern und ein Wiedersehen mit bekannten Kreaturen versprechen: Die Olifanten, auch Mûmakil genannt.

Die gigantischen Elefanten-artigen Tiere mit riesigen Stoßzähnen dienten schon in den HdR-Filmen als wichtiges Instrument für Saurons Anhänger im Kampf gegen unsere Helden. Unvergessen sein dürften die Olifanten in der Film-Trilogie sein, etwa in der Schlacht um Minas Tirith der Zwerg Gimli und der Elb Legolas mit den Reitern Rohans auf den Feldern Pelennor den gigantischen Tieren entgegentreten und sich gegenseitig dazu anstacheln, wer wohl am meisten niedergestreckt hat.

Auch in den Videospielen Der Herr der Ringe: Die Eroberung und Mittelerde: Mordors Schatten dürfen die mächtigen und prächtig ansehenden Olifanten nicht fehlen, die es zu besiegen gilt.

