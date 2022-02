Herr der Ringe: Neuer Anime War of the Rohirrim angekündigt

Das Herr der Ringe-Universum bekommt gleich mehrfach Zuwachs: Neben der Amazon Prime Video-Serie Die Ringe der Macht entsteht auch noch ein Anime-Film, der „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ heißen soll. Das eine Projekt hat mit dem anderen allerdings nichts zu tun.

Neuer Herr der Ringe-Film wird ein Anime

Anime-Film kommt 2024: New Line Cinema und Warner Bros. Animation enthüllen ihre Pläne, mit „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ einen eigenen Fantasy-Anime an den Start zu bringen. Das Projekt sei bereits in Arbeit, befindet sich aber wohl noch in einem frühen Stadium.

Aber einen konkreten Kinostart-Termin haben sich die Verantwortlichen trotzdem schon ausgedacht: Der neue „Herr der Ringe“-Film War of the Rohirrim soll am 21. April 2024 in den Kinos starten. Es dauert also noch eine ganze Weile.

So könnte das aussehen: Es gibt allerdings bereits Concept Art zu bestaunen. Darauf sehen wir ein großes Heer, Kriegselefanten und mehr. Hier könnt ihr gleich zwei verschiedene Konzept-Kunstwerke begutachten:

Official concept art for Warner Bros' anime film 'THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM.'



The film will release on April 21, 2024.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim original anime is reportedly set for release in April 2024 by Warner Bros.



Set 200 years before The Hobbit, it will explore the exploits of Helm Hammerhand, the King of Rohan and the creation of Helm's Deep.

Darum geht’s in Herr der Ringe: War of the Rohirrim

Wann spielt der Film? Ungefähr zwei Jahrhunderte vor den Ereignissen aus den „Herr der Ringe“-Filmen von Peter Jackson. Der Style erinnert auch schon an die Filme und genau in diese Richtung dürfte auch das fertige Werk gehen.

Die Beteiligten deuten darauf hin, dass wir es hier mit einem aufwändigen Projekt zu tun bekommen: Als Executive Producer ist Philippa Boyens (Herr der Ringe, Der Hobbit) und Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) führt Regie.

Worum geht’s? Wie der Name schon andeutet, stehen die Rohirrim im Vordergrund. Dabei handelt es sich um das Reitervolk der Rohan, die Mittelerde stark geprägt haben, wie wir es aus den Filmen kennen. In War of the Rohirrim soll die Entstehung der berühmten Festung Helms Klamm eine Rolle spielen, genau wie der namensgebende 9. König von Rohan, Helm Hammerhand.

Habt ihr da Bock drauf? Wie gefällt euch die Concept Art? Schreibt es uns in die Kommentare.