Amazon stellt Entwicklung des MMOs zu Der Herr der Ringe ein

© New Line Cinema – „Der Herr Der Ringe“

Die Amazon Game Studios arbeiteten seit 2019 gemeinsam mit dem chinesischen Entwicklerstudio Leyou Technologies an einem MMO zu „Der Herr der Ringe“. Doch nun wurde die Entwicklung eingestellt.

Das MMORPG zu Der Herr der Ringe von Amazon kommt nicht

Während sich Amazon mit einem Team um die Technologie hinter dem Onlinespiel sowie die Umsetzung der MMO-Aspekte kümmerte, arbeitete Leyou Technologies am Free-2-Play-Modell und an einem Live-Service-Ansatz. Das chinesische Entwicklerstudio wurde allerdings im Dezember 2020 vom Konzern Tencent aufgekauft. Daraufhin kam es zu Streitigkeiten zwischen Amazon und Tencent, die zur Einstellung der Entwicklung führten, wie Branchen-Insider Jason Schreier erklärte.

Gegenüber der Website Bloomberg hat sich Amazon bereits zur Situation geäußert. Ein Sprecher erklärte:

„Wir lieben die Marke „Der Herr der Ringe“ und sind enttäuscht, dass wir dieses Spiel den Kunden nicht bringen können.“

Damit steht fest, dieses neue MMO zu „Der Herr der Ringe“ bekommen wir jetzt nicht zu sehen. Wer Online-Abenteuer in der Welt des Autors J.R.R. Tolkien erleben möchte, greift weiterhin zum MMORPG „The Lord of the Rings Online“.

Für Amazon ist dies ein herber Rückschlag, dass das Spiele-Studio bisher noch kein Glück mit den Eigenentwicklungen hatte. Sowohl das Multiplayer-Spiel „Breakaway“ als auch der Online-Shooter „Crucible“ waren keine Erfolge. Derzeit entsteht noch das MMORPG „New World“. Doch auch hier kam es nach der ersten Alpha zu Kritik der Tester*innen. Diese führte dazu, dass Amazon das gesamte Konzept veränderte. Anstatt eines PvP-lastigen Survival-MMOs bekommen wir jetzt ein PvE-MMORPG. Erscheinen soll „New World“ Ende August für PC. Das Team des „Herr der Ringe“-MMOs wird auf andere Projekte verteilt.

Sollte das MMORPG kein Erfolg werden, wird es langsam eng. Denn dann lastet alles auf dem MMORPG „Lost Ark“, das allerdings nur in Europa und den USA vertrieben wird, wenn es später in diesem Jahr erscheint.