Der Herr der Ringe bekommt von Amazon Prime Video eine neue Prequel-Serie verpasst. Dass die kommt, wissen wir schon länger, aber wie sie heißen soll, das war lange noch unklar. Bis jetzt: Der Titel der Herr der Ringe-Serie von Amazon soll The Lord of the Rings: The Rings of Power lauten.

Teaser zu Amazons Herr der Ringe-Serie verrät Titel

Darum geht’s: Amazon Prime Video arbeitet an einer eigenen Herr der Ringe-Serie. Bisher hieß es immer, die werde zeitlich deutlich vor den Ereignissen aus den Herr der Ringe- und den Hobbit-Filmen angesiedelt sein. Darum waren viele Fans davon ausgegangen, dass wir es hier mit Stoff aus dem Simarillion von Herr der Ringe-Autor J.R.R. Tolkien zu tun bekommen, aber offenbar stimmt das nicht.

Name steht fest: Wir wissen jetzt nämlich, wie die Serie von Amazon Prime Video heißen soll. Das wurde in einem aufwändigen Teaser-Trailer bekannt gegeben. Die Serie hört auf den Namen „The Lord of the Rings: The Rings of Power“. Das dürfte auf Deutsch übersetzt dann soviel wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bedeuten.

Hier könnt ihr euch den Teaser zur Namensenthüllung ansehen:

Darum geht es: Wir hören die klassische Aufzählung rund um die Ringe der Macht beziehungsweise das Ringgedicht und sehen anscheinend, wie sie geschmiedet werden. Nur der Text, der in den folgenschweren einen Ring eingraviert wurde, fehlt: „Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden“.

Offenbar widmet sich die Amazon Prime Video-Serie der Entstehung der Ringe der Macht und wie diese in der Welt von Mittelerde verteilt wurden. Was sich daraus ergeben hat, wissen wir alle. Aber falls es wirklich dieser Zeitraum werden sollte, spielt der nicht ganz so lange vor den Ereignissen der bisherigen Filme wie die meisten Geschichten aus dem Silmarillion.

