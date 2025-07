Hellkind auf Steam – Gratis gespielt und von 96% der Spieler geliebt!

Horrorfans aufgepasst: Es gibt ein neues kostenloses Spiel auf Steam, das deine Aufmerksamkeit verdient. Hellkind, entwickelt von dem Ein-Personen-Studio Motamot, wurde am 30. Juni 2025 veröffentlicht und ist dauerhaft kostenlos erhältlich. Anders als viele Free-to-Play-Spiele verzichtet Hellkind auf Monetarisierung und bietet ein vollständiges Spielerlebnis. Die Spielzeit ist mit etwa einer Stunde zwar kurz, doch die Qualität des Spiels hat bereits viele Spieler überzeugt.

Wie wird Hellkind von den Spielern aufgenommen? Hellkind erfreut sich auf Steam großer Beliebtheit und hat derzeit eine „Sehr positiv“-Bewertung. 96 Prozent der bisherigen Rezensionen loben das Spiel. Natürlich könnte der kostenlose Zugang die positiven Bewertungen beeinflussen, aber das Spiel bietet offenbar auch ohne finanzielle Hürden ein bemerkenswertes Erlebnis.

Im Spiel erwachst du im nebligen Heiligtum von San Andrés de Teixido und wirst in die Mysterien eines alten Kultes hineingezogen. Während die Grenze zwischen den Welten zu verschwimmen beginnt, musst du Rätsel lösen und entkommen, bevor du selbst Teil des Rituals wirst. Die Atmosphäre, die Motamot mit seiner Liebe zu Folklore und Erzählkunst geschaffen hat, fängt die Spieler ein und lädt sie ein, sich in dieser mysteriösen Welt zu verlieren.

Kannst du Hellkind auf dem Steam Deck spielen? Obwohl Hellkind auf dem Steam Deck als „Unbekannt“ in Bezug auf die Kompatibilität eingestuft ist, bedeutet dies lediglich, dass Valve das Spiel noch nicht getestet hat. Es könnte durchaus spielbar und funktionstüchtig sein, könnte aber einige zusätzliche Konfigurationen erfordern. Da das Spiel kostenlos ist, kannst du es ohne Risiko ausprobieren.

Was sagt der Entwickler über Hellkind? In einem kürzlich veröffentlichten Update bedankte sich der Entwickler bei allen Spielern für ihre Unterstützung. Die Botschaft lautet:

„First of all thank you, truly, for playing Hellkind. This project was made quietly, in the late hours, with deep love for folklore, atmosphere, and storytelling. I never expected the kind of warmth and encouragement that’s come since release, and every message, kind word, screenshot, video, stream and any kind of support has meant more than I can say. Seeing people explore this strange little world and connect with it in their own way has been a quiet dream come true. I’m incredibly grateful.“