Helldivers 2 Update – Präzisere Waffen, weniger Crashes und Xbox-Launch kommend

Helldivers 2, eines der erfolgreichsten PlayStation-Spiele der letzten Zeit, hat kürzlich ein umfangreiches Update erhalten. Das Spiel erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und zieht Spieler in seinen Bann. Der Entwickler Arrowhead hat es geschafft, mit diesem Titel einen bedeutenden Schritt nach vorne zu machen, was dazu führt, dass ihr nächstes Spiel vollständig unabhängig entwickelt wird, ohne jegliche Exklusivitätsdeals. Bald wird Helldivers 2 auch auf der Xbox verfügbar sein, was das Spiel auf neue Erfolgsebenen heben dürfte.

Was bringt das neue Update für Helldivers 2?

Welche Änderungen wurden vorgenommen? Das neue Update für Helldivers 2 bringt insgesamt 13 Änderungen mit sich, darunter zahlreiche Fehlerbehebungen und Anpassungen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Zum Beispiel wurde die Streuung bestimmter Waffen reduziert, um ihre Genauigkeit erheblich zu verbessern.

Ein weiteres Highlight ist, dass Spieler nun auf dem Schiff mit voller Audioausgabe lachen können, was zuvor nicht möglich war. Diese und viele weitere Änderungen wurden in den neuesten Patch-Notizen detailliert beschrieben.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Welche Crash-Fixes wurden implementiert? Es wurden mehrere Absturzursachen behoben, darunter ein Crash, der beim Tüfteln mit der Waffenanpassung auftrat. Weitere Abstürze, die durch das Despawnen von Feinden nach deren Tod oder durch Explosionen ausgelöst wurden, sind ebenfalls behoben worden.

Was hat sich bei den Waffen geändert? Die PLAS-45 EPOCH wurde überarbeitet, indem die Streuung um 75 % verringert wurde, um die Genauigkeit zu verbessern. Der Laser-Turm zeigt nun den korrekten Hitzestau an, und das LIFT-182 Warp Pack zeigt keine Effekte mehr im First-Person-Modus.

Weitere bemerkenswerte Anpassungen

Welche Probleme wurden bei den Feinden behoben? Die Navigation der Feinde in städtischen Gebieten wurde verbessert, sodass sie jetzt auch Bereiche durchqueren können, die zuvor unpassierbar waren.

Welche sonstigen Fehler wurden korrigiert? Einige Spieler hatten Schwierigkeiten beim Zugriff auf DLC- oder Warbond-gebundene Gegenstände. Dieses Problem wurde nun behoben. Ebenso wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Emotes den Oberkörper der Helldivers beim Stehen in der Nähe eines Hellpod-Drops verzerrt haben.

Feedback und Community-Meinung

Was hältst du von diesem Helldivers-Update? Es ist klar, dass Arrowhead großen Wert auf die Verbesserung des Spielerlebnisses legt. Diese Änderungen könnten eine bedeutende Rolle dabei spielen, das Spiel für neue und alte Fans gleichermaßen attraktiv zu halten. Was denkst du über das Update? Lass es mich in den Kommentaren wissen!