Helldivers 2 reagiert auf Kritik – Pläne zur Optimierung der PC-Version

Die Entwickler von Helldivers 2 haben kürzlich auf Bedenken der Community bezüglich der langen Ladezeiten und der großen Installationsgröße der PC-Version reagiert. Helldivers 2, ein kooperativer Third-Person-Shooter, wurde von Arrowhead Game Studios entwickelt und im Februar 2024 veröffentlicht. Trotz des kritischen und kommerziellen Erfolgs mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren, haben einige PC-Nutzer Probleme mit der Stabilität und Leistung des Spiels gemeldet.

Ursachen für die Installationsgröße

Warum ist die PC-Version von Helldivers 2 so groß? Der Deputy Technical Director von Arrowhead erklärte in einem Steam-Update am 3. Oktober 2025, dass die große Installationsgröße der PC-Version auf die Unterstützung für mechanische Festplatten (HDDs) zurückzuführen ist. Um die Ladezeiten auf HDDs zu verkürzen, nutzt das Spiel ein Verfahren namens Daten-Duplikation. Dabei werden häufig genutzte Assets mehrfach gespeichert, damit der Lesearm einer HDD sich nicht so weit bewegen muss, um ein Level vollständig zu laden. Diese Technik führt jedoch zu einer größeren Dateigröße.

Im Vergleich dazu ist die Konsolenversion von Helldivers 2, die für SSDs optimiert ist, nur 35 GB groß. SSDs benötigen keine physische Bewegung zum Laden von Daten, weshalb sie von der Daten-Duplikation nicht profitieren.

Möglichkeiten zur Optimierung

Wie wollen die Entwickler die Installationsgröße reduzieren? Arrowhead Game Studios plant, in naher Zukunft ungenutzte Assets zu entfernen und gemeinsame Dateien zu bündeln, um die Ladezeiten auf HDDs zu minimieren und gleichzeitig die Gesamtgröße zu verkleinern. Langfristig ist die Lösung jedoch noch unklar. Das Studio erwägt, 4K-Texturen optional zu machen und mit Kompression und Verbesserungen der Spiel-Engine zu experimentieren.

Die Entwickler betonten, dass sie nicht ausschließlich für SSDs optimieren können, solange nicht klar ist, wie viele PC-Spieler noch HDDs verwenden. Sie möchten diese Nutzer nicht mit einer schlechteren Spielerfahrung zurücklassen.

Der Weg nach vorne

Welche Pläne hat Arrowhead für die Zukunft von Helldivers 2? Arrowhead hat bestätigt, dass es momentan keine Pläne für einen Nachfolger, Helldivers 3, gibt. Dies erlaubt es dem Studio, sich voll und ganz auf die Optimierung der aktuellen Version zu konzentrieren. Die Entwickler sind sich der Probleme bewusst und arbeiten aktiv an Lösungen, um die Spielerfahrung zu verbessern. Ein genaues Datum, wann eine dauerhafte Lösung bereitgestellt wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

