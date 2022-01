Halo-Serie: Der erste Trailer samt Release-Datum und Blick auf Cortana ist da

Halo-Fans können sich derzeit kaum beschweren. Denn erst vor wenigen Wochen gab es mit Halo Infinite endlich den Release des mit Spannung erwarteten Shooter. Jetzt geht es aber direkt weiter und es gibt, wie angekündigt, einen ersten vollwertigen Trailer zur Halo-Serie.

Erster Trailer gibt Startdatum für die Halo-Serie bekannt

Mit dem ersten Trailer (via Twitter) lassen die Macher der Serie endlich tiefer in die Geschichte eintauchen. Zudem wurde eine Bombe geplatzt und der Starttermin bekannt gegeben. Somit geht es zumindest in den USA am 24. März 2022 los.

Darum geht’s in der Serie: Wir begleiten den Master Chief, der als Supersoldat die letzte Hoffnung der Menschheit ist. Er soll nämlich den Kampf gegen die Covenants für die Menschen gewinnen. Die Bedrohung ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Alien-Rassen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als die Menschen auszulöschen.

Die Rolle des Master Chief übernimmt Pablo Schreiber, der bekannt ist für American Gods und Orange is the New Black. Einen Überblick zur Besetzung der Serie gibt’s hier:

Halo-Serie zeigt ersten Trailer mit Pablo Schreiber als Master Chief

Erster Blick auf die AI Cortana enthüllt neues Aussehen

Wie der Trailer zeigt, ist Master Chief beim Kampf gegen die Covenants nicht alleine. Er führt den Krieg nicht nur zusammen mit den Spartans, sondern bekommt, wie im Spiel, Unterstützung durch die KI Cortana. Im neuen Trailer gab es so einen Blick darauf, wie sie in der Serie aussehen wird:

Cortana bekommt in der Serie ein leicht anderes Aussehen. ©Paramount

Im Gegensatz zur Vorlage wird Cortana aber etwas anders dargestellt. Es handelt sich dabei weiterhin um ein Hologramm, das aber nicht ganz so bläulich ist. Stattdessen bekommen wir einen deutlich klareren Blick auf sie. Die Stimme übernimmt zumindest im Originalton Jen Taylor, die bereits im Spiel die Rolle mehrfach übernommen hat. Ob die deutsche Synchronstimme von Cortana mit dabei ist, ist bisher unbekannt.

Wann geht’s in Deutschland los? Während der Starttermin für die Serie der 24. März ist, handelt es sich dabei erst einmal um den US-Termin. Dort wird Halo im Rahmen von Paramount+ als Streaming-Serie angeboten. Der Service startet in Kürze in Deutschland als Teil von Sky. Deshalb ist derzeit davon auszugehen, dass „Halo“ dort, sobald Paramount+ bei uns an den Start gegangen ist, auch zu sehen sein wird.

Ob ihr euch die Zeit bis dahin mit „Halo Infinite“ totschlagen solltet, könnt ihr in unserem Test nachlesen: