Halls of Torment jetzt im Xbox Game Pass – Neue Inhalte und großes Update!

Halls of Torment hat seinen Weg in den Xbox Game Pass gefunden und erweitert damit die Bibliothek um ein weiteres Spiel im Stil von Vampire Survivors. Das Spiel, entwickelt vom deutschen Studio Chasing Carrots, bietet nicht nur actionreiche Roguelike-Elemente, sondern auch tiefgehende Rollenspielmechaniken, die an moderne Hack-and-Slash-RPGs wie Diablo 4 erinnern. Mit einem „Mighty“-Rating auf OpenCritic und einer beeindruckenden 100-prozentigen Empfehlung der Kritiker ist es kein Wunder, dass Halls of Torment bei den Spielern gut ankommt.

Einzigartiges Spielerlebnis im Xbox Game Pass

Wie hebt sich Halls of Torment von anderen Spielen ab? Obwohl es als ein Spiel im Stil von Vampire Survivors kategorisiert wird, bringt Halls of Torment einige einzigartige Features mit sich. Du kannst dich auf eine Vielzahl von Ausrüstungs- und Bauoptionen freuen, die dem Spieler Freiheit und Tiefe bieten. Mit über 20.000 „Überwältigend positiven“ Bewertungen auf Steam hat das Spiel seit seiner Veröffentlichung vor 13 Monaten eine starke Fanbasis aufgebaut.

Das Spiel ist seit dem 28. Oktober 2025 im Xbox Game Pass verfügbar und kann auf mehreren Plattformen gespielt werden, darunter Xbox Cloud Gaming, was bedeutet, dass du es auch auf älteren Konsolen genießen kannst. Interessant ist, dass Halls of Torment das erste Spiel von Chasing Carrots ist, das seinen Weg in den Xbox Game Pass gefunden hat.

Neuer Inhalt und Erweiterungen

Welche zusätzlichen Inhalte bietet das Spiel? Zeitgleich mit dem Debüt im Xbox Game Pass wurde ein neues kostenloses Update veröffentlicht. Dieses Update bringt einen neuen Barden-Charakter, Balancing-Anpassungen und Bugfixes mit sich. Außerdem ist das erste DLC-Paket, The Boglands, ebenfalls erhältlich. Dieses bietet eine neue Bühne, zwei neue Helden und über 50 Quests.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Verfügbarkeit auf dem Xbox Game Pass hat dem Spiel eine noch größere Reichweite verschafft. Und obwohl es keine Xbox One-Portierung gibt, kannst du das Spiel über Xbox Cloud Gaming spielen.

Zukünftige Veröffentlichungen auf Xbox Game Pass

Welche Spiele stehen als nächstes an? Neben Halls of Torment erwarten dich im Xbox Game Pass noch weitere spannende Titel. Am 29. Oktober 2025 erscheint The Outer Worlds 2, und im November folgen Football Manager 26, 1000xResist, Voidtrain, Winter Burrow, Call of Duty: Black Ops 7 und Moonlighter 2: The Endless Vault. Diese Spiele werden sowohl für PC als auch für Konsole erhältlich sein, und einige von ihnen sind Day-One-Releases.

Für das Jahr 2026 sind ebenfalls schon einige Titel angekündigt, darunter Forza Horizon 6, Tropico 7 und Beast of Reincarnation. Diese Titel haben zwar noch keine festen Veröffentlichungstermine, aber die Vorfreude darauf wächst bereits.

Was hältst du von der neuesten Ergänzung des Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!