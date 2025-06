Gundam Deathscythe in Call of Duty Mobile – Neuer Mecha ab Juli 2025 verfügbar

Activision hat kürzlich einen neuen CGI-Teaser für das kommende Gundam-Crossover mit Call of Duty: Mobile veröffentlicht. Der Teaser enthüllt, dass ein weiteres ikonisches Gundam aus Mobile Suit Gundam Wing seinen Weg ins Spiel finden wird. Das neue Filmmaterial zeigt einen mysteriösen Mobile Suit, der in Schatten gehüllt ist, und endet mit einem guten Blick auf sein Gesicht. Obwohl es schwierig ist, bestimmte Teile des Mechas zu erkennen, deuten spezifische Merkmale und sein Gesicht auf den Gundam Deathscythe hin.

Einführung neuer Mechas in Call of Duty: Mobile

Was ist das Besondere an der neuesten Crossover-Veröffentlichung von Call of Duty: Mobile? Anders als frühere Teaser, die das Crossover als Call of Duty: Mobile x Gundam bewarben, wird der Deathscythe-Teaser als Call of Duty: Mobile x 30th Anniversary Gundam Wing bezeichnet. Die Partnerschaft von Activision mit Sunrise und Bandai Namco feiert das Jubiläum von Mobile Suit Gundam Wing mit mehreren Crossovers, darunter spezielle Skins für Overwatch 2.

Interessanterweise featured Call of Duty: Mobile nicht den ikonischeren Wing Gundam für seine Cross-Promotion, sondern entscheidet sich für einen der Mechas der sekundären Protagonisten der Serie. Die dunklere Färbung des Deathscythe könnte eine willkommene Abwechslung unter den anderen Gundam-basierten Kosmetikartikeln bieten.

Erwartungen an die Zusammenarbeit

Wann wird der neue Mecha verfügbar sein? Die Partnerschaft zwischen Call of Duty: Mobile und Gundam wird Teil der sechsten Season des Spiels sein, und der Mecha aus Gundam Wing wird am 2. Juli 2025 um 5 Uhr PT erwartet. Activision hat zuvor mit Sunrise und Bandai für ein anderes Gundam-Crossover für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone im Jahr 2024 zusammengearbeitet.

Die vorherige Zusammenarbeit zwischen Gundam und Call of Duty beinhaltete Operator-Skins, die auf dem Gundam RX-78-2, dem Roten Zaku II und dem Gundam Aerial basierten. Jedes Skin kam in einem Bundle mit Bauplänen, Anhängern, einem exklusiven Ladebildschirm, einem Emblem, Waffenaufklebern, großen Aufklebern und einer animierten Visitenkarte. Das Tracer Pack: Mobile Suit – MS-06S Zaku II-Bundle enthält den „Searing Slash“-Finisher für das Zaku II-Skin, während das Tracer Pack: Mobile Suit – RX-78-2 Gundam-Bundle den „Newtype Finisher“ für das RX-78-2-Skin bietet.

Frühere Kooperationen und zukünftige Möglichkeiten

Welche Mechas wurden in vorherigen Crossovers integriert? Activision wählte wahrscheinlich den klassischen RX-78-2 und den Zaku II für die erste Zusammenarbeit, da sie die beiden Hauptmechas im allerersten Mobile Suit Gundam-Anime von 1979 waren. Der Gundam Aerial wurde wahrscheinlich aufgrund seiner Rolle als Haupt-Gundam in der damals neuesten Gundam-Show Die Hexe von Quecksilber ausgewählt, die gerade ihre zweite Staffel beendet hatte, als die erste Zusammenarbeit veröffentlicht wurde.

Es ist unbekannt, ob der Freedom Gundam oder der Gundam Deathscythe ihren Weg in andere Call of Duty-Titel wie Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone finden werden. Die Fans können nur spekulieren, welche weiteren Überraschungen Activision für zukünftige Crossover bereithalten könnte.

Die Rolle von Mobile Suit Gundam Wing

Was macht Mobile Suit Gundam Wing so besonders für die Fans? Mobile Suit Gundam Wing, erstmals 1995 ausgestrahlt, spielt in der „After Colony“-Zeitleiste und behandelt den Krieg zwischen der Erde und ihren orbitalen Kolonien. Die Serie konzentriert sich auf fünf Gundam-Piloten und ihre Mission, die Kolonien von der Unterdrückung durch die Allianz zu befreien. Besonders der Gundam Deathscythe, bekannt für seine dunklere Färbung, bietet eine einzigartige Ergänzung zu den verfügbaren Skins in Call of Duty: Mobile.

Mit der Einführung des Gundam Deathscythe in Call of Duty: Mobile können Fans eine spannende neue Ästhetik und möglicherweise aufregende neue Gameplay-Elemente erwarten. Wie immer bleibt abzuwarten, wie sich diese Crossover-Events auf die Spielerfahrung auswirken werden.

Was denkst du über das jüngste Crossover zwischen Call of Duty: Mobile und Mobile Suit Gundam Wing? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!