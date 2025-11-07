GTA V kehrt zu PS Plus zurück – Spiele es gratis ab November 2025

Die PlayStation Plus-Bibliothek für November 2025 sorgt für Freude unter Gamern, da ein ikonisches Spiel, Grand Theft Auto V, erneut in das Abonnement aufgenommen werden soll. Berichten zufolge wird das Spiel, das erstmals im Dezember 2023 für PS Plus-Abonnenten verfügbar war, ab dem 18. November 2025 zurückkehren. Dies wäre das dritte Mal, dass das beliebte Open-World-Actionspiel von Rockstar Games Teil des PlayStation Plus-Dienstes ist.

Grand Theft Auto V: Ein Rückblick

Was macht Grand Theft Auto V so besonders? Grand Theft Auto V, veröffentlicht 2013, ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Rockstar North entwickelt wurde. Es spielt im fiktiven Bundesstaat San Andreas, der auf Südkalifornien basiert, und folgt den Abenteuern von drei Protagonisten: Michael De Santa, Franklin Clinton und Trevor Philips. Während des Spiels begeben sich die Charaktere auf spannende Raubzüge und müssen sich gegen korrupte Regierungsbehörden und mächtige Kriminelle behaupten.

Das Spiel zeichnet sich durch seine offene Welt aus, die Spieler entweder zu Fuß oder mit Fahrzeugen erkunden können. Die Vielseitigkeit des Spiels wird durch eine Vielzahl von Missionen und Aktivitäten ergänzt, die sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspielermodi umfassen.

PS Plus und seine Bedeutung

Warum ist PlayStation Plus beliebt? PlayStation Plus ist ein Premium-Abonnementdienst von Sony Interactive Entertainment, der 2010 eingeführt wurde. Er bietet Abonnenten exklusive Inhalte, kostenlose Spiele und regelmäßige Rabatte im PlayStation Store. Der Dienst hat sich als essenziell für viele PlayStation-Nutzer erwiesen, da er nicht nur den Zugang zu einer Vielzahl von Spielen, sondern auch zu verbesserten sozialen Funktionen ermöglicht.

Mit der Aufnahme von Grand Theft Auto V in die PlayStation Plus-Bibliothek haben Abonnenten die Gelegenheit, eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre erneut zu erleben oder es zum ersten Mal zu spielen.

Die Rückkehr von GTA V

Wann wird GTA V bei PS Plus verfügbar sein? Laut einem Bericht von Billbil-kun, einem angesehenen französischen Leaker, wird Grand Theft Auto V ab dem 18. November 2025 im Rahmen der PlayStation Plus Extra- und Premium-Bibliothek verfügbar sein. Diese Aufnahme erfolgt einen Tag vor dem ersten Jahrestag des letzten Erscheinens des Spiels bei PS Plus im Jahr 2024.

Es wird erwartet, dass GTA V bis zur Mitte des Jahres 2026 im PlayStation Plus-Dienst bleibt, was der Dauer der vorherigen Verfügbarkeit im Jahr 2025 entspricht.

Zukunftsaussichten und andere Titel

Welche weiteren Spiele werden im November 2025 erwartet? Neben GTA V gibt es derzeit keine klaren Hinweise darauf, welche anderen Titel im November 2025 in die PlayStation Plus-Bibliothek aufgenommen werden. Sony gibt in der Regel am zweiten Mittwoch eines jeden Monats die neuen Spiele bekannt, was diesmal auf den 12. November 2025 fällt.

Unabhängig davon sind die monatlichen Gratis-Spiele für November 2025 bereits verfügbar. Zu diesen gehören Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator. Diese Titel sind bis zum 1. Dezember 2025 verfügbar, bevor Sony die kostenlosen Dezember-Spiele am 26. November 2025 ankündigt.

Einfluss von GTA V auf die Gaming-Welt

Wie hat GTA V die Gaming-Branche beeinflusst? Seit seiner Veröffentlichung hat Grand Theft Auto V zahlreiche Verkaufsrekorde gebrochen und ist mit über 220 Millionen verkauften Exemplaren eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Seine offene Welt und die komplexe Erzählweise haben Maßstäbe in der Branche gesetzt und viele nachfolgende Spiele inspiriert.

Mit dem bevorstehenden Release von Grand Theft Auto VI, das für November 2026 geplant ist, bleibt GTA V ein zentraler Bestandteil der Gaming-Kultur und bietet weiterhin ein beeindruckendes Spielerlebnis für neue und erfahrene Spieler.

Was hältst du von der Rückkehr von GTA V zu PlayStation Plus? Teile gerne deine Meinung in den Kommentaren!