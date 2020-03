Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Nagasakis Raumfahrtabteilung ist verantwortlich für einige der elegantesten und explosivsten Geräte, die jemals in den Atlantik gestürzt sind. Wenn nun das gleiche Team einen Motorrad-Prototypen entworfen hat, kann man sich sicher sein, dass der nicht nur Regeln bricht, sondern auch Genicke, sobald er auf den Markt kommt, vom Ruin etlicher Bankkonten ganz zu schweigen. Anmerkung: Für das Serienmodell wurden alle Angriffs- und Verteidigungssysteme entfernt, einschließlich des Kometenschweifs.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht das Motorrad Nagasaki Shotaro auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Zweirad im Spiel für $2.225.000 erwerben.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

100% Gewinnchance mit diesem Trick? Wir wagen den Selbstversuch am Glücksrad in GTA Online

Nagasaki Shotaro

Das Shotaro ist ein High-End-Sportmotorrad, das hauptsächlich auf dem Lotus C-01 basiert, aber auch einige wichtige visuelle Ähnlichkeiten mit dem Light Cycle in den Tron-Filmen aufweist, insbesondere das Design der 5. Generation, das in der Fortsetzung „Tron: Legacy“ 2010 vorgestellt wurde. Dies wird durch das Standard-Neon-Bodykit, das flache Design und die Räder gleicher Größe deutlich. Wie der Name andeutet, leiten sich einige Designeinflüsse auch vom futuristischen Motorrad ab, das Shotaro Kaneda im japanischen Manga und Film Akira gehört. Zu diesen Einflüssen gehören die kreisförmige Verkleidung über der Mitte der Räder und vollständig freiliegende Reifen, wenn die Kotflügel entfernt wurden.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das Shotaro verfügt über einen einzigartigen Startsound und eine leuchtende Sekundärfarbe, die nachts viel besser sichtbar ist. Das Leuchten verhält sich ähnlich wie bei Neonlichtern, allerdings auf der Karosserie des Fahrzeugs anstatt darunter. Die Reifen sind fast vollständig bedeckt und können nur gesehen werden, wenn das Fahrzeug auf die Seite gedreht wird. Wenn sich das Fahrrad bewegt, sind dunkle Linien zu sehen, die sich unter der leuchtenden Sekundärfarbe über jedem Kotflügel bewegen und einen pulsierenden Effekt erzeugen, der mit der Beschleunigung des Motorrads schneller wird.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Nehmt außerdem gerne an unserem Quiz zu „GTA 5“ teil.