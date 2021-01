In dieser Woche lohnt es sich gleich aus mehreren Gründen, sich in GTA Online einzuloggen. Schließlich erwartet euch ein weiteres neues Fahrzeug aus dem Cayo Perico-Update, ein lohnender Gewinn, zahlreiche Rabatte sowie Vorteile für Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben.

Das Preisfahrzeug der Woche: der Enus Paragon R

In dieser Woche ist das Preisfahrzeug am Glücksrad der Grand Tourer Enus Paragon R. Versucht euer Glück alle 48 Stunden, um dieses Fahrzeug gratis zu erhalten. Alle weiteren Details zu dem Paragon R haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

© Rockstar Games

Das neue Fahrzeug in GTA Online: der BF Weevil

Ab sofort steht mit dem BF Weevil bei Southern San Andreas Super Autos ein neues Gefährt bereit, das auf dem Volkswagen Typ 1 „Käfer“ basiert. Für 870.000 GTA-Dollar könnt ihr das Fahrzeug erwerben, möchtet ihr es zum Einkaufspreis kaufen, solltet ihr alle Anfragen von Keinemusik erledigen. Alle weiteren Infos zum BF Weevil haben wir euch hier zusammengefasst.

Doppelte/dreifache GTA$ & RP

Neben dem neuen Cayo Perico Heist gibt es weitere Möglichkeiten, um schnell an viel Geld und Erfahrungspunkte zu gelangen. In Schmuggler-Verkaufsmissionen erhaltet ihr doppelte GTA-Dollar/RP, während es in Motor Wars und allen von Rockstar erstellten Luftrennen sogar dreifache Boni abzustauben gibt.

© Rockstar Games

Boni in GTA Online für alle Spieler

Alle Spieler, die in dieser Woche GTA Online spielen, erhalten die limitierte Güffy-Doppellogo-Kappe kostenlos.

Sollte es euch gelingen, im Finale des Cayo Perico Heist zusätzliche Beute – Bargeld, Gold, Drogen oder Kunstwerke – zu finden und zu stehlen, erhaltet ihr den knalligen und aufdringlichen Bigness-Gesichter-Pullover als zusätzlichen Bonus zu eurem erhöhten Gewinn.

Dies ist auch die letzte Woche, um an folgende Boni zu gelangen:

Das Manor-Batik-T-Shirt für den Abschluss einer Cayo-Perico-Aufklärungsmission

Das graue gemusterte Rockstar-T-Shirt für den Abschluss einer Cayo-Perico-Ausrüstungsmission

Die Panther-Tourjacke für den Abschluss des Finales des Cayo Perico Heist

Die Panther-Collegejacke – als Ehrenabzeichen für alle Teilnehmer der Heist-Herausforderung im November

Rabatte in GTA Online

In „GTA Online“ gibt es in dieser Woche viele Möglichkeiten, sich in die Lüfte zu erheben. Falls ihr dabei Hilfe benötigt, gibt es Rabatte auf Flugzeuge, Helikopter und Hangars sowie auf eine Auswahl an leistungsstarken Autos. Unten findet ihr die komplette Übersicht.

Fahrzeug-Rabatte:

RO-86 Alkonost & Annihilator Stealth – 25 % Rabatt

Buckingham Valkyrie – 40 % Rabatt

Hangars – 30 % Rabatt

Nagasaki Havok – 40 % Rabatt

Grotti Visione – 40 % Rabatt

Coil Cyclone – 40 % Rabatt

Hangar-Anpassungen und -Erweiterungen – 30 % Rabatt:

Hangarstil

Beleuchtung

Bodendesigns

Büroeinrichtung

Wohnbereich

Werkstatt

Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten das Sonar für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 35 % Rabatt auf das Kurtz-31-Patrouillenboot und die Shitzu Longfin.