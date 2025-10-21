Mit dem Start der Halloween-Saison 2025 ist in GTA Online wieder einiges los und auch für GTA+-Mitglieder gibt es diesen Monat eine ganze Reihe an Gratis-Belohnungen, Boni und exklusiven Vorteilen.



Rockstar Games hat das Premium-Abo für PS5- und Xbox-Series-Spieler in den letzten Monaten deutlich erweitert: Neben Geldboni und Rabatten gibt es jetzt regelmäßig kostenlose Fahrzeuge, Kleidung, Spezialfarben, Spiele und Events, die nur für Abonnenten verfügbar sind.

Ich zeige dir im Überblick, welche GTA+-Belohnungen im Oktober 2025 aktiv sind, wie du sie bekommst und ob sich die Mitgliedschaft lohnt.

Was ist GTA+ überhaupt?

GTA+ ist ein optionales Abo-Modell für Spieler:innen auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S, das monatlich neue Inhalte freischaltet. Für eine Gebühr von rund 7,99 € im Monat bekommst du:

500.000 GTA$ Startbonus pro Monat

Exklusive Fahrzeuge, Rabatte, Outfits und Paintjobs

Zugriff auf den Vinewood Car Club mit Testfahrten und kostenlosen Fahrzeugen

mit Testfahrten und kostenlosen Fahrzeugen Zusätzliche RP- und Geldboni in ausgewählten Spielmodi

Sonderrabatte bei Shark Cards (+15 % Bonus-Geld)

Kostenlose Dienste wie CEO-Fahrzeuganforderungen oder „Ghost Organisation“

Das Abo verlängert sich automatisch, kann aber jederzeit über PSN oder Xbox Live gekündigt werden.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

GTA+ Belohnungen im Oktober 2025

Im gruseligen Oktober dreht sich alles um Halloween, entsprechend hat Rockstar das Belohnungspaket mit düsteren Outfits, Waffenrabatten und Gratis-Fahrzeugen ausgestattet. Das aktuelle Belohnungsfenster läuft bis Donnerstag, den 6. November 2025.

Hier sind alle Highlights im Überblick:

Kostenloses Fahrzeug – Bewaffnete Declasse Tampa (Santo Capra Coins-Design)

Das Hauptgeschenk für GTA+-Mitglieder in diesem Monat ist der Bewaffnete Declasse Tampa, ein gepanzerter Muscle-Car mit Raketenbewaffnung, in der speziellen „Santo Capra Coins“-Lackierung.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Du kannst das Fahrzeug kostenlos im Vinewood Car Club abholen und dort direkt modifizieren.

Normale Spieler müssen über 2 Mio. GTA$ zahlen – du bekommst ihn gratis.

Vinewood Car Club – Exklusive Fahrzeuge & Rabatte

Der Vinewood Car Club ist die zentrale Anlaufstelle für GTA+-Mitglieder.

Hier findest du eine wechselnde Auswahl hochwertiger Fahrzeuge, die du:

kostenlos testen,

zu vergünstigten Preisen kaufen, oder

direkt zu deinem Standort anfordern kannst.

Zusätzlich gibt es eine neue Werkstatt-Ebene, auf der du deine Fahrzeuge mit Rabatten tunen kannst, ohne Rangbeschränkungen.

Fahrzeuge im Vinewood Car Club (Oktober 2025)

Fahrzeug Preis (mit GTA+) Declasse Weaponized Tampa Gratis LCC Sanctus 1.151.392 $ Dundreary Landstalker XL 1.002.472 $ Pegassi Oppressor 2.200.000 $ Declasse Scramjet 3.240.112 $ Lampadati Tigon 1.877.048 $ Overflod Imorgon 1.764.712 $ Pegassi Tempesta 1.080.880 $ Grotti Turismo Classic 574.624 $ Karin Calico GTF 1.643.416 $

💡 Tipp: Im Club-Garage kannst du als Mitglied bis zu 100 Fahrzeuge kostenlos lagern.

Kostenlose Outfits & Halloween-Kleidung

GTA+-Mitglieder bekommen im Oktober mehrere exklusive Kleidungsstücke und Kostüme passend zur Jahreszeit:

Mumienkostüm

Skelett-Anzug (Skeleton Bodysuit)

LS Death Metal Hoodie

LS Death Metal Shorts

Du erhältst sie automatisch beim Einloggen, ein Besuch im Bekleidungsgeschäft ist dafür nicht nötig.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Chameleon Paints – Exklusive Fahrzeugfarben

In diesem Monat gibt es die neue Farbvariante „Adonized Bronze Pearl“ gratis. Sie ist sowohl für die Fahrzeugkarosserie als auch für Felgen verfügbar und sorgt für einen auffälligen Metallic-Schimmer, der sich je nach Licht verändert.

Adonized Bronze Pearl Chameleon Paint

Adonized Bronze Pearl Chameleon Wheel Paint

Diese Farben sind nach Ablauf des Monats nur noch kostenpflichtig erhältlich.

Zusätzliche Geld- und RP-Boni

Diesen Monat können Mitglieder in mehreren Spielmodi vierfache GTA$ und RP verdienen:

Judgement Day

Slasher

Condemned

Featured Series

Zusätzlich gibt es doppelte GTA$-Belohnungen in den Document Forgery– und Counterfeit Cash-Sell-Missions.

Und wie immer:

👉 500.000 GTA$ monatlich werden automatisch auf dein Maze Bank-Konto überwiesen.

Gun Van Bonus & Alien-Waffen-Rabatte

Mitglieder sehen jeden Tag den Standort des Gun Vans automatisch auf der Karte, ein großer Vorteil gegenüber Nicht-Mitgliedern.

Außerdem gibt es 50 % Rabatt auf folgende Spezialwaffen:

Heilloser Heöllenbote (engl. Unholy Hellbringer)

(engl. Unholy Hellbringer) Up-n-Atomisierer (engl. Up-n-Atomizer)

(engl. Up-n-Atomizer) Witwenmacher (engl. Widowmaker)

Damit bekommst du das volle Halloween-Alien-Arsenal zum halben Preis.

Downtown Cab Co.-Vorteile

Taxi-Fahrten sind für GTA+-Mitglieder im Oktober völlig kostenlos. Auch das „Schnellreisen“ über die Skip-Funktion ist gratis – die Wartezeit zwischen den Fahrten wurde auf nur 5 Minuten reduziert.

Casino-Bonus: Zwei Glücksrad-Drehs pro Tag

Im Diamond Casino & Resort bekommst du als Mitglied eine zusätzliche tägliche Drehung am Glücksrad. Damit verdoppelst du deine Chance, das Podiumsfahrzeug der Woche zu gewinnen oder wertvolle RP, Kleidung und Chips.

Kostenlose VIP-Dienste und CEO-Vorteile

Als GTA+-Mitglied kannst du:

Behörden bestechen oder als „Ghost Organisation“ agieren, ohne zu zahlen

Fahrzeuge deines CEO-Status kostenlos anfordern

deine Wartezeiten für CEO-/VIP-Aktionen verkürzen

Das spart langfristig viel Geld – besonders bei aktiven Organisationen oder Biker-Clubs.

Gratis-Spiele mit GTA+

Im Oktober können Mitglieder gleich mehrere Rockstar-Klassiker kostenlos herunterladen, solange sie ein aktives Abo besitzen:

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition (neu im Programm)

(neu im Programm) Bully

L.A. Noire

Red Dead Redemption (+ Undead Nightmare)

(+ Undead Nightmare) GTA Trilogy: The Definitive Edition

GTA Liberty City Stories

GTA Chinatown Wars

Nach Ablauf der Mitgliedschaft kannst du die Spiele mit 20 % Rabatt kaufen.

Shark Cards – Mehr Geld für dein Geld

Wenn du Shark Cards kaufst, erhältst du als Mitglied 15 % zusätzlichen Bonus auf jede Transaktion.

Das lohnt sich vor allem für Spieler, die regelmäßig Echtgeld in GTA$ investieren.

So meldest du dich für GTA+ an

Es gibt zwei Wege, das Abo abzuschließen:

Über die offizielle Website:

Gehe auf https://www.rockstargames.com/gtaplus Wähle deine Plattform (PS5 oder Xbox Series X/S) Melde dich mit deinem Rockstar-Konto an Bestätige das Abo über den jeweiligen Store

Direkt im Spiel:

Öffne das Pause-Menü → Online → GTA+ Membership Drücke auf „Weitere Infos / Subscribe“ Folge den Anweisungen im Store Nach Bestätigung bist du sofort Mitglied

💡 Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Du behältst alle bis dahin freigeschalteten Items.

Lohnt sich GTA+ im Oktober 2025?

Gerade in der Halloween-Saison ist das GTA+-Paket besonders attraktiv. Mit kostenlosen Fahrzeugen, Alien-Waffen-Rabatten, exklusiver Kleidung und doppelten bis vierfachen Event-Boni ist der Gegenwert für 7,99 € im Monat ordentlich.

Besonders die Gratis-Spiele-Bibliothek ist ein starkes Argument, denn sie macht das Abo auch außerhalb von GTA Online interessant.

Wer regelmäßig spielt, profitiert diesen Monat mehr denn je, alle anderen können das Abo jederzeit pausieren oder zum nächsten Bonus-Monat zurückkehren.