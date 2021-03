GTA V: Rockstar Games übernimmt Hotfix eines Modders für kürzere Ladezeiten

Vor einiger Zeit berichteten wir von einem Modder namens T0st, der das Problem mit den Ladezeiten in GTA V lösen konnte. Mit seiner Idee gelang es ihm, die Ladezeiten um über 70% zu reduzieren. Er hat mit seiner Modifikation also das erreicht, was Rockstar Games in über sieben Jahren nicht geschafft hat.

Wie wurden die Ladezeiten reduziert? Kurz gesagt, hat der Modder eine Analyse an der eigenen CPU vorgenommen, die ein Problem mit einem CPU-Thread aufzeigte.

Über vier Minuten Ladezeit stammen laut der Analyse aus einer bestimmten JSON-Datei, die über 63.000 Einträge verfügt, die wiederum nicht schnell genug abgearbeitet werden können. Bei den Einträgen handelt es sich um den „Net Shopping Catalog“, der alle kaufbaren Items enthält. Das Problem lag schließlich an einer fehlerhaften Checkfunktion und der überlangen Prüfung von Duplikaten. Mehr dazu hier:

GTA Online: Hacker reduziert Ladezeiten um mehr als 70%

Der findige Bastler konnte das Problem schließlich beheben und so die Ladezeiten um 70% reduzieren. Den DLL-Fix hat er im Anschluss zur Verfügung gestellt. Heißt, dass wir ihn schon seitdem herunterladen können, wenn auch inoffiziell.

Ladezeiten-Fix für GTA V wird offiziell

Und jetzt kommt die große Überraschung. Rockstar Games ist auf den DLL-Fix von T0st aufmerksam geworden, die gegenüber PC Gamer bestätigen, dass der Fix in einem zukünftige Update verbaut wird. Rockstar meint:

„Nach unserer Prüfung können wir bestätigen, dass Spieler T0st tatsächlich einen Aspekt des Game-Codes enthüllen konnte, der sich auf die Ladezeiten bezieht und schließlich verbessert werden konnte. Als Ergebnis dieser Prüfung haben wir einige Änderungen vorgenommen, die in einem kommenden Update implementiert werden.“

Nun bleibt zwar die Frage offen, wann genau der Fix mit den verbesserten Ladezeiten veröffentlicht wird, aber allzu lange dürfte es sicher nicht mehr dauern. Rockstar Games bedankt sich abschließend bei dem Modder für seine Bemühungen, die dem Unternehmen nun weiterhelfen werden.