GTA Online: Hacker reduziert Ladezeiten um mehr als 70%

Wenn Rockstar Games die Ladezeiten in GTA Online nicht verkürzt, macht es die Community einfach selbst. Hacker haben sich jetzt einem Problem angenommen und das Ergebnis ist durchaus bemerkenswert.

Hacker T0st hat laut eigener Aussage nämlich ein Kernproblem gefunden, das längere Ladezeiten verursacht in „GTA Online“ und das geschieht bereits seit über sieben Jahren.

Dies hätte gar nicht sein müssen und als Beweis gibt er einen DLL-Fix preis.

GTA Online: Ladezeiten immer noch ein Problem

Aufgrund einer Reddit-Umfrage im letzten Jahr wissen wir, dass wir im Schnitt zwischen 3 und 6 Minuten warten müssen, bevor es mit der Action losgehen kann. Es ist also schon eine signifikante Menge an Zeit, die wir hier aufwenden müssen. Und das bei jedem Start.

T0st hätte laut eigener Aussage eine Analyse an der heimischen CPU durchgeführt. Er fand einen einzelnen CPU-Thread, der über vier Minuten Ladezeit aufwies. Nachdem er dies mit einigen Tools heruntergebrochen hatte, fand er eine verarbeitete, 10 Megabyte große JSON-Datei, die über 63.000 Einträge verfügt.

Hierbei scheint es sich wohl um den „Net Shoping Catalog“ zu handeln, der jedes einzelne Item aufführt, das man kaufen kann in „GTA Online“.

An sich sollte das gar kein Problem darstellen und die Einträge sollten mit solch einer modernen CPU schnell verarbeitet werden, allerdings kommt es hier wohl zu einem Problem mit der Verarbeitung an sich.

Kurz gesagt, handelt es sich um eine fehlerhafte Checkfunktion, die überaus viel Zeit erfordert, nachdem sie jeden Datensatz abgeglichen hat. Er habe also den Längenwert der Strings im Cache abgeglichen und die Checks erhöhten sich somit um rund 50 Prozent.

Zudem gab es noch ein Problem, das es seiner Aussage nach zu beheben galt. Denn nachdem die JSON-Daten geprüft werden, scheint sie „GTA Online“ noch einmal extrem ineffizient in die Matrix zu laden. Das geschieht, da die gesamte Matrix noch einmal auf Duplikate geprüft wird.

Dieser Prozess wurde laut T0st von ihm ebenfalls ausgetauscht und zwar mit einem schnelleren Check-up für Duplikate. Hier spart kommt er dann noch einmal auf rund 25 Prozent Zeitersparnis.

Am Ende vom Lied spart er mit diesen beiden Fixes sogar über 70 Prozent Ladezeiten in „GTA Online“ ein und kommt so weit unter 2 Minuten.

Falls ihr das Ergebnis nachstellen möchtet, könnt ihr hier die DLL von T0st erhalten. Aber bedenkt, dass es auf eigenes Risiko basiert, Daten am Spiel zu ändern. Solche Mods können schnell Abstürze verursachen oder vom Anti-Cheat-System erkannt werden. Seid also lieber vorsichtig.

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass Rockstar Games auf dieses Problem aufmerksam wird und entsprechend reagiert. Womöglich werden sie in Zukunft ja sogar selbst einen offiziellen Hotfix veröffentlichen, mit dem sie das Problem beheben? Falls dies geschieht, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.